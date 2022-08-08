На фоне роста напряженности между США и Китаем Apple просит избегать маркировки «Сделано на Тайване» для поставок в Китай и форсирует производство в Индии, Samsung переносит производство полупроводников во Вьетнам

На фоне политической и экономической напряженности между США и Китаем производители потребительской электроники готовятся к возможным трудностям при изготовлении и поставках товаров. Камни преткновения — Тайвань, как крупнейший производитель полупроводниковой продукции и потенциальный риск концентрации производства на китайских заводах.

Компания Apple попросила производителей не маркировать продукцию, предназначенную для Китая, словами «Сделано на Тайване». Запрет на такую маркировку существовал и ранее в китайском законодательстве, но его соблюдение не контролировалось строго. С китайской точки зрения, правильными обозначениями являются «Китайский Тайбэй» или «Тайвань, Китай».

В то же время власти Тайваня имеют собственный взгляд на вопрос и довольно жестко его отстаивают. В соответствии с островными нормами, продукция местного производства содержать в качестве пункта отправления пометки «Тайвань» или «Китайская Республика». В Apple склоняются к соблюдению материковых требований: компания даже удалила флаг Тайваня из эмодзи iOS в 2019 году.

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Также Apple стартует производство iPhone 14 одновременно на китайских и индийских заводах. Подобное происходит впервые: обычно изготовление устройств в Индии и в Бразилии начинается на несколько месяцев позже и нацелено лишь на локальные рынки. Мощности предприятий в Индии не смогут покрыть мировой спрос, но наращивание производства послужит будущей диверсификации.

Конкурент Apple, южнокорейская компания Samsung также намерена расширить производство своей продукции вне Китая. Согласно официальному сообщению правительства Вьетнама, компания начнет начнет производство полупроводниковых деталей в этой стране с июля 2023 года. Также корейцы планируют инвестировать 17 млрд долларов в США, открыв собственный завод в Техасе.

Вьетнам — менее заметный игрок в гонке производства чипов, и конкурирует в этом с Японией и Европой. В стране находится крупнейший завод Intel по тестированию и сборке, также здесь работают Marvell Technology и Seoul Semiconductor.

Производители пока не испытывают конкретных проблем с производством и поставками в Китае, но думают о возможных неприятностях заранее. На ITC.ua можно почитать о запрете поддержки войны в Украине (как, впрочем, и критики действий россии) в китайской социальной сети, а также о прекращении поставок производительных чипов из Тайваня в россию и беларусь.

Ранее глава совета директоров TSMC Марк Лю заявил, что заводы неизбежно остановятся, если Китай вдруг нападет на Тайвань, и силой захватить производство не получится.

Источники: Engadged, 9to5mac, NIKKEI Asia