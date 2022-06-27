Марк Гурман из Bloomberg рассказал, чего ждать от Apple в ближайший год — четыре iPhone 14, три Watch Series 8, компьютеры с чипами M2 и M3, гарнитуру смешанной реальности, новые Apple TV и HomePod

Во время недавней конференции WWDC компания Apple рассказала о грядущих новшествах в iOS, двух новых компьютерах Mac с чипом M2 и обновлённом многозадачном интерфейсе для iPad. Вместе с тем ряд новшеств компании готовят почву для запуска новых продуктов.

Начиная с осени 2022 года и на протяжении первой половины 2023 года у Apple ожидается один из наиболее амбициозных периодов выпуска новинок. Помимо четырёх моделей iPhone 14 и трёх версий Apple Watch компания из Купертино также выведет на рынок несколько компьютеров Mac с процессорами M2 и M3, свою первую гарнитуру смешанной реальности, планшеты iPad начального и топового уровней, обновлённые беспроводные наушники AirPods Pro, новую умную колонку HomePod и обновлённую версию Apple TV.

О некоторых новшествах iPhone 14 мы уже рассказывали ранее. В некоторых моделях появится Always-on display, который поможет раскрыть обновлённый экран блокировки iOS 16. Покупателей iPhone 14 Pro порадуют улучшенная фронтальная камера, новая основная камера с 48-мегапиксельным сенсором, более производительный процессор A16, уменьшенный вырез системы Face ID. А вот базовые версии iPhone 14 и далее будут использовать чип A15, который доступен в iPhone 13. Вместо компактной 5,4-дюймовой модели в линейке 2022 года Apple предложит 6,7-дюймовую версию. Во всех версиях iPhone 14 и далее будет использоваться разъём Lightning, а на USB-C планируется перейти уже в 2023 году.

В конце года ожидается выход iPad Pro с 11- и 12,9-дюймовым дисплеями и процессором M2. Они будут активно использовать функцию Stage Manager. А на протяжении следующих двух лет Apple может выпустить и более крупные модели iPad с 14- или 15-дюймовым дисплеем, которые получат ещё больше преимуществ от Stage Manager.

Помимо анонсированных на WWDC ноутбуков MacBook Air и 13-дюймового MacBook Pro новые версии процессора M2 получат и другие компьютеры: Mac mini (M2), Mac mini Pro (M2), 14- и 16-дюймовый MacBook Pro (M2 Pro и M2 Max), Mac Pro (M2 Ultra и M2 Extreme).

Ещё одним новым устройством на базе процессора M2 станет долгожданная гарнитура смешанной реальности. В дополнение к чипу она содержит 16 ГБ оперативной памяти.

В следующем году Apple выпустит процессор M3 и несколько новинок на его основе, включая 13- и 15-дюймовый MacBook Air, моноблок iMac и 12-дюймовый ноутбук, который всё ещё находится в разработке.

Линейка Apple Watch Series 8, которая выйдет этой осенью, будет включать 3 модели. Компания представит новую бюджетную версию SE, стандартную модель Series 8 и защищенную версию, предназначенную для любителей экстремальных видов спорта. Используемый чип сохранит те же характеристики, что были в модели S7.

Сейчас инженеры компании из Купертино работают над новой версией Apple TV, которая получит чип A14 и дополнительный 1 ГБ оперативной памяти.

Новая версия колонки HomePod с чипом S8 (как и в умных часах) получит обновленный дисплей сверху и, вероятно, поддержку мультитач.

Беспроводные наушники AirPods Pro, вероятно, принесут новый чип и улучшенное качество передачи звука.

Источник: bloomberg