Новая версия Apple Watch для экстремального спорта получит более крупный экран, емкую батарею и сверхпрочный металлический корпус

Новую порцию слухов о будущих защищенных часах Apple Watch опубликовал аналитик издания Bloomberg Марк Гурман. Так, он утверждает, что «экстремальная» версия умных часов получит не только более прочный металлический корпус в новом дизайне, но и более крупный экран.

По оценке Марка диагональ экрана Apple Watch Explorer Edition составит порядка 2 дюймов, что на 7% больше, чем в самых крупных на сегодняшний день Apple Watch 6/7 (45 мм) с экраном в 1,9 дюйма. Кроме размера матрица получит новое покрытие с более сильной защитой от царапин.

Корпус станет не только прочнее, но и крупнее, а значит разработчики смогут интегрировать в него более емкую батарею, увеличив автономность. Его сделают из прочного сплава — то есть практически наверняка это будет нержавеющая сталь, а не алюминий.

Напомним, что Apple уже выпускала часы в корпусе из нержавейки и титана, а также с сапфировым стеклом. Однако из-за высокой цены и «хрупкого» такие модели ориентировались скорее на предпринимателей, чем на спортсменов. Новые же часы сохранят высокую стоимость (ожидается ценник не менее $699), однако по своим характеристикам будут соперничать с признанными лидерами класса от Garmin, Polar и т.п.

Из той же утечки стало известно о планах выпустить обновленную модель Apple Watch SE, которая получит функциональность старших моделей без наиболее дорогостоящих функций. При этом все три новинки (Apple Watch 8, Apple Watch Explorer Edition и Apple Watch SE 2) будут основаны на следующем поколении чипсета Apple S8.

Источник: The Verge