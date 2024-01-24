Apple позволит загрузку в обход App Store в ЕС — но с новыми комиссиями и ограничениями

Новый европейский Закон о цифровых рынках вступит в силу уже в начале марта, поэтому Apple, похоже, позволит сайдлодинг на iOS (загрузка со сторонних ресурсов). Правда, как сообщает The Wasington Post, с определенными ограничениями и комиссиями.

Например, в ответ на судебное решение США в давнем антимонопольном споре с Epic компания позволила разработчикам публикацию ссылок на сторонние платежные системы, впрочем, все равно будет взимать 27% комиссию. Потенциальные решения для ЕС, вероятно, будут включать подобные условия — детальной информации о размерах комиссии или других дополнительных ограничениях пока не раскрывают.

Между тем другие компании активно готовят новые варианты загрузки для клиентов: Meta, например, рассматривает систему, которая позволит загружать программы непосредственно с рекламных ссылок прямо в Facebook, а вот Spotify, давно критикующая 30% комиссию в платежах для Apple, запустит собственную платежную систему.

Microsoft в прошлом обсуждала запуск собственного стороннего магазина для игр.

Таким образом, ответ Apple на новые правила ЕС знаменует собой еще одно потенциальное поле битвы в межконтинентальной войне компании за сохранение контроля над программным обеспечением третьих сторон и огромными доходами. Операционная маржа Apple в App Store составляет от 70% до 80%, по оценкам Мартина Янга, аналитика инвестиционной компании Oppenheimer.

Закон о цифровых рынках также распространяется на Google. Однако в отличие от устройств iOS телефоны Android позволяют устанавливать приложения за пределами Google Play.