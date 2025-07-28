Новости IT-бизнес 28.07.2025 comment views icon

Apple сможет спасти производство Intel интересным способом

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Apple сможет спасти производство Intel интересным способом

Вскоре Apple сможет буквально спасти контрактное производство Intel, которое новый руководитель компании поставил в жесткую зависимость от спроса и потребностей клиентов.

Напомним, ранее новый глава Intel Лип-Бу Тан отменил техпроцесс 18A для клиентов. Компания якобы должна была сконцентрироваться на развитии 14A, но, как сообщает Reuters, после объявления финансовых результатов CEO сообщил, что компания может отменить даже его, если не будет клиентов. По его словам, инженеры компании уже сейчас заняты работой с клиентами, чтобы ускорить запуск контрактного производственного процесса следующего поколения.

«Мы разрабатываем Intel 14 с нуля в тесном сотрудничестве с крупными внешними клиентами. В будущем наши инвестиции в Intel 14A будут базироваться на подтвержденных обязательствах перед клиентами. Мы создадим то, что нужно нашим клиентам, когда им это нужно, и заслужим их доверие благодаря последовательному выполнению», — докладывает Тан в служебном письме, опубликованном вместе с результатами.

Фактически это означает жесткую привязку инвестиций в новую технологию к конкретным заказам. Соответственно, эти заказы нужны. И тут на сцену выходит Apple. Аналитик Джефф Пу сообщает, что Apple может быть среди клиентов, которые заинтересовались Intel 14A. Компания рассматривает возможность для производства на нем следующих чипов серии M. По словам Пу, Intel уже начала раздавать партнерам ранние комплекты проектирования процессов 14A (PDK).

«Следующий этап развития процесса Intel 14A будет включать RibbonFET второго поколения и PowerDirect, что станет технологической эволюцией, построенной на основе PowerVia, представленной в Intel 18A. Ориентируясь как на искусственный интеллект, так и на периферийные приложения, Intel уже предоставила ключевым клиентам ранние версии 14A PDK, причем некоторые из них проявили заинтересованность в производстве тестовых чипов. Мы ожидаем, что игровые графические процессоры NVIDIA (более низкий уровень) и серия M от Apple выйдут на Intel 14A», — пишет аналитик.

Поэтому, вероятно, Apple и NVIDIA будут среди первых клиентов, которые примут 14A. Случай Apple особенно интересен, поскольку производство чипов серии M всегда было эксклюзивом TSMC. Однако использование возможностей Intel может быть полезным на фоне роста мирового экономического и политического напряжения.

Источник: MacRumors

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