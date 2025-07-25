Intel увольняет 24 000 работников и сокращает активность в нескольких странах

Новый отчет о Intel прибыли компании позволяет подсчитать количество увольнений, уже осуществленных и будущих, и рассказывает о масштабном сворачивании проектов.

В апреле Intel впервые объявила о предстоящих сокращениях, и с тех пор уволила тысячи сотрудников. Отчет о прибыли компании за второй квартал рассказывает о резком сокращении ее деятельности. Intel заявляет, что отказывается от запланированных проектов в Германии и Польше, прекращает свои операции в Коста-Рике и планирует завершить 2025 год с общим количеством «основных сотрудников» около 75 000.

В конце прошлого года в Intel работало 109 800 человек, из которых 99 500 были «основными сотрудниками». Таким образом, в этом году компания уволит около 24 000 человек и сократится примерно на четверть. Во время конференции по вопросам прибыли генеральный директор Intel Лип-Бу Тан заявил, что компания в свое время чрезмерно инвестировала в новые заводы, без обеспечения их надлежащим спросом на продукцию. Производство стало «безосновательно фрагментированным», в то время, как его следовало наращивать только в привязке к конкретным этапам.

«Я не поддерживаю убеждение, что если вы что-то создадите, то они придут. Под моим руководством мы создадим то, что нужно клиентам, когда им это нужно, и заслужим их доверие», — отметил Лип-Бу Тан.

В Германии и Польше, где Intel планировала потратить десятки миллиардов долларов, соответственно, на «мегафабрики», которые бы трудоустроили 3000 человек, и на сборочный и испытательный центр, который бы нанял 2000 работников, компания «больше не будет двигаться вперед с запланированными проектами». В Коста-Рике, где Intel наняла более 3400 сотрудников, компания, очевидно, прекращает работу, по крайней мере в значительной степени. Она «консолидирует свои операции по сборке и тестированию в Коста-Рике на своих более крупных объектах во Вьетнаме».

Компания также продолжает сокращать расходы в Огайо: «Intel еще больше замедлит темпы строительства в Огайо, чтобы обеспечить соответствие затрат рыночному спросу». Финансовый директор Дэвид Зинснер говорит, что Intel будет продолжать инвестировать в предприятие и строительство будет продолжаться.

Частично из-за $1,9 млрд, которые Intel заложила на сокращение и реструктуризацию, компания все еще теряет деньги в этом квартале. Отчет сообщает об убытках в размере $2,9 млрд при $12,9 млрд квартального дохода (который не изменился по сравнению с прошлым годом). На фоне продолжающегося бума искусственного интеллекта бизнес ЦОД Intel вырос лишь на 4% в годовом исчислении, до $3,9 млрд. Производство чипов для ПК снизилось на 3%, до $7,9 млрд Литографический бизнес Intel по производству чипов для сторонних клиентов вырос на 3%, до $4,4 млрд. Компания заявляет, что сокращает расходы на $17 млрд в течение года.

«Первый процессор Panther Lake по-прежнему должен поставляться позже в этом году, а дополнительные SKU появятся в первой половине 2026 года», — также говорится в отчете.

По словам генерального директора, следующий процессор Nova Lake появится к концу 2026 года. Он говорит, что «принял меры для исправления прошлых ошибок в отношении возможностей многопоточной обработки» в производительных ядрах процессоров Intel. Более того, CEO берет на себя личную ответственность за каждый новый дизайн чипа. Также компания наращивает производство своих относительно популярных процессоров Lunar Lake в следующем квартале.

Источник: The Verge