Apple снизила комиссию для разработчиков в App Store с 30% до 15% (с 1 января 2021 года и только для тех, кто зарабатывает меньше $1 млн в год)





Компания Apple анонсировала программу поддержки малого бизнеса App Store Small Business Program в рамках которой все небольшие разработчики программного обеспечения и игр будут выплачивать компании не 30%, а 15% комиссии.

Разработчики могут претендовать на участие в программе и на сниженную вдвое 15% комиссию, в том случае, если они заработали менее $1 млн выручки за платные приложения и встроенные покупки в течение предыдущего календарного года.

Программа App Store Small Business Program будет официально запущена 1 января 2021 года.

Детали участия в программе Apple обещает озвучить в декабре текущего года, но уже сейчас известно следующее:

Претендовать на участие в программе могут новые и существующие разработчики, которые заработали в 2020 года за все свои приложения менее $1 млн.

Если участвующий в программе разработчик превысит порог в $1 млн, то стандартная ставка комиссии (30%) будет применяться до конца года.

Если результаты разработчика снизятся ниже порогового уровня в $1 млн в следующем календарном году, то он может переквалифицироваться на 15% комиссию через год.

«Малый бизнес — это основа нашей глобальной экономики и бьющееся сердце инноваций и возможностей в сообществах по всему миру. Мы запускаем эту программу, чтобы помочь владельцам малого бизнеса написать следующую главу творчества и процветания в App Store и создавать качественные приложения, которые нравятся нашим клиентам. Магазин App Store как никто другой был двигателем экономического роста, создавая миллионы новых рабочих мест и открывая путь к предпринимательству, доступный каждому, у кого есть достойная идея. Наша новая программа поддерживает этот прогресс, помогая разработчикам финансировать свой малый бизнес, больше рисковать с новыми идеями, расширять свои команды и продолжать создавать приложения, которые делают жизнь людей лучше» — отметил Тим Кук, генеральный директор Apple.

В Apple напомнили, что потенциальную аудиторию для разработчиков приложений и игр представляют 1,5 млрд устройств Apple в 175 странах мира, которыми пользуются на 40 языках и оплачивают покупки 180 локальными методами и 45 валютами. Только в 2019 году экосистема App Store сгенерировала $519 млрд, из которых 85% пришлись на долю сторонних разработчиков. Запущенный в 2008 году магазин приложений App Store в данный момент предлагает 1,8 млн разнообразных приложений и игр, при этом его посещают порядка полмиллиарда человек в неделю.

Отметим, что снижение комиссии с 30% до 15% вполне может быть связано с недавним конфликтом между Apple и Epic Games по поводу размера комиссии, однако последняя не получит никакой выгоды, так как зарабатывает в разы больше граничной суммы в $1 млн.

Источник: Apple