Apple снова отвоевала у Microsoft звание самой дорогой компании в мире — благодаря искусственному интеллекту она имеет капитализацию $3,33 трлн

В среду Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, потеснив Microsoft с первой позиции. Компания из Купертино продвинулась вперед в гонке за доминирование в технологиях искусственного интеллекта.

Цена акций Apple подскочила почти на 4% до рекордных $215,04, что привело к рыночной капитализации компании в $3,29 трлн. На момент подготовки материала эти показатели выросли до $217,31 и $3,33 трлн, соответственно. В то же время рыночная капитализация Microsoft составила $3,24 трлн, впервые за пять месяцев уступая Apple.

Рост стоимости акций происходит, когда индекс Nasdaq достиг рекордного уровня из-за новых признаков охлаждения инфляции.

Акции Apple выросли более чем на 7% во время предыдущей сессии — через день после того, как компания обнародовала ряд функций с поддержкой искусственного интеллекта и усовершенствованное ПО для своих устройств на конференции WWDC. Несколько аналитиков говорят, что этот шаг будет способствовать продажам iPhone.

«На все эти вопросы относительно отставания Apple с точки зрения технологий искусственного интеллекта был дан ответ на Worldwide Developers Conference», — сказал Майкл Джеймс, управляющий директор по торговле акциями компании Wedbush Securities в Лос-Анджелесе.

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Apple отстает от таких конкурентов, как Microsoft и Google, в раскаленной сфере искусственного интеллекта, поэтому в этом году ее акции имели несколько более низкие цены по сравнению с конкурентами.

Однако некоторые беспокойства относительно слабых показателей акций уменьшились после того, как Apple превзошла ожидания рынка по квартальным результатам и прогнозу в мае и обнародовала рекордный план выкупа на $110 млрд. В 2024 году акции Apple выросли примерно на 12%, тогда как Microsoft прибавила около 16%, а Alphabet — почти 28%. Но всем им далеко до темпов роста цены акций Nvidia, которые в этом году выросли на колоссальные 154%, а рыночная капитализация компании достигла $3,11 трлн, ненадолго опередив рыночную стоимость Apple на прошлой неделе.

Источник: reuters