Apple удалила из App Store приложение для знакомств антипрививочников
Приложение Unjected, предназначенное для знакомств противников вакцинации, стало недоступным для загрузки на iPhone или iPad. Apple удалила платформу из своего магазина App Store, пишет Business Insider.
В Apple заявили, что создатели Unjected нарушили правила размещение контента, информирующего о коронавирусе. Создатели Unjected позиционируют сервис как «сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова». Пользователи соцсети называли вакцины «экспериментальным модификатором генов мРНК», «биологическим оружием» и «микрочипами с нанотехнологиями, используемыми для подключения людей к сети 5G». Иными словами, занимались распространением дезинформации.
В Unjected расценили действия Apple как «цензуру» и попросили существующих пользователей не удалять ПО со своих устройств. Также создатели пригрозили Apple уходом и объявили о намерении создать свой сайт.
Приложение Unjected пока все еще доступно в магазине Google Play. Но, как отмечает Bloomberg, еще 16 июля Google пригрозила Unjected удаление с площадки через две недели, если создатели приложения не улучшат модерацию контента.
Сервис Unjected запустили две жительницы Гавайев в мае 2021 года и с тех пор приложение скачали 18 тысяч раз.