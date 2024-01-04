Apple урегулирует иск о мошенничестве с подарочными картами iTunes — жертвы, вероятно, потеряли «сотни миллионов долларов»

Согласно иску, компания сознательно разрешала мошенникам использовать ее подарочные карты, оставляя 30% комиссии из украденных денег себе.

Мошенники связывались с жертвами по телефону и убеждали их приобрести подарочные карты App Store и iTunes для покрытия различных расходов, включая налоги, больничные, коммунальные услуги и т.д. В дальнейшем владельцам карт предлагали поделиться кодами, указанными на обороте (несмотря на то, что на картах было указано предупреждение с просьбой не сообщать код посторонним лицам).

По данным Reuters, Apple оставляла себе 30% из украденных средств каждого собственника карты, как «комиссию» за конвертацию украденных кодов в доллары.

Согласно заявлению, поданному в федеральный суд в Сан-Хосе, Калифорния, Apple и истцы договорились об урегулировании после сотрудничества с посредником и готовят официальное соглашение, которое будет представлено окружному судье США Эдварду Давиле для предварительного утверждения.

В июне 2022 года Давила не удовлетворил предложение Apple по отклонению иска.

Иск касается всех американских клиентов, которые с 2015 года по 31 июля 2020 года покупали подарочные карты, которые можно было использовать в iTunes или App Store, предоставляли коды мошенникам и не получали возмещения от Apple. В общей сложности жертвы могли потерять «сотни миллионов долларов».