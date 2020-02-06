Apple устранила ошибку с чтением зашифрованных писем в macOS и объединяет покупки приложений для различных платформ





На прошлой неделе компания Apple выпустила обновление для своей настольной операционной системы macOS Catalina 10.15.3 и устранила в нём одну из ошибок приватности. Эта ошибка позволяла просматривать текст из зашифрованных писем, как если бы они были незашифрованными.

Эту ошибку выявил IT-специалист Боб Гендлер ещё в июле прошлого года. Он передал информацию об ошибке компании Apple в частном порядке, но в ноябре публично написал об этом после того, как компания не смогла устранить проблему.

Эта ошибка, вероятно, затронула лишь небольшое количество пользователей, поскольку незашифрованные фрагменты электронной почты были обнаружены в одном труднодоступном файле базы данных macOS, используемом для предложений Siri. И эти фрагменты электронной почты можно было увидеть только при очень определенных обстоятельствах. Для воспроизведения ошибки конфиденциальности необходимо, чтобы пользователь работал на компьютере с macOS, использовал программу Apple Mail, отправлял зашифрованные электронные письма из Apple Mail, не использовал FileVault для шифрования всей системы. И в дополнение к этим условиям ещё нужно точно знать, где в системных файлах Apple искать эту информацию.

Исправление этой ошибки не упоминается в общедоступных примечаниях к выпуску обновления macOS 10.15.3. Однако в примечаниях к выпуску бета-версий Catalina 10.15.3 говорится, что зашифрованные электронные письма теперь вообще не будут появляться в поиске Spotlight. Это может означать, что Apple изменила порядок индексирования зашифрованных писем от Apple Mail, чтобы предотвратить ошибки, подобные обнаруженным Гендлером.

Добавим, В прошлом году Apple анонсировала Project Catalyst. Этот инструмент позволяет разработчикам создавать приложение для macOS на основе существующего приложения для iPad без особой дополнительной работы, упрощая выпуск приложений на macOS. Однако одной большой ошибкой этой стратегии было то, что пользователи не могли купить приложение на iOS и автоматически владеть версией macOS. В следующем месяце этот недочёт будет устранён.

На своем сайте для разработчиков Apple объявила об обновлениях, которые позволят разработчикам не только делать свои приложения доступными на нескольких платформах, но и продавать их как универсальную покупку для различных операционных систем Apple, включая macOS и tvOS. Разработчики могут создать новое многоплатформенное приложение с использованием новой записи приложения или добавить больше платформ к существующей записи приложения. В дополнение к этому, Apple унифицирует категории в iOS App Store и macOS App Store, чтобы согласиться с этим изменением. Эти изменения вступят в силу, начиная с марта, что даст разработчикам время на подготовку.

Источник: The Verge, neowin