Apple устранила лазейки в iMessage, которые позволяли обмениваться сообщениями с Android через Beeper Mini

На прошлой неделе начал работать сервис Beeper Mini, которые позволяет пользователям Android получать и отправлять сообщения в iMessage. Но праздник длился недолго. Это привлекло внимание Apple, и она закрыла лазейки в iMessage, позволявшие получать сторонний доступ.

Віддамо футболку Збірної України з футболу з підписами гравців за донат від 200 грн на ЗСУ. У описі до донату обов'язково вказуй номер мобільного, щоб ми вручили приз! Кожні додаткові 200 грн у донаті +1 шанс на виграш! Взяти участь

С 9 декабря на платформе Beeper наблюдается сбой в работе. Авторы сообщали в X (ранее Twitter), что они работают над решением и потенциальным устранением сбоя в Beeper Mini. Однако новое сообщение от Apple, вероятно, ставит крест ни их потугах.

«Мы предприняли шаги для защиты наших пользователей, заблокировав методы, использующие поддельные учетные данные для получения доступа к iMessage», — заявили в Apple. «Эти методы создают значительные риски для безопасности и конфиденциальности пользователей, включая возможность раскрытия метаданных и возможности нежелательных сообщений, спама и фишинговых атак. Мы продолжим выпускать обновления в будущем, чтобы защитить наших пользователей».

Хотя Apple не называет никого конкретно, учитывая запуск и возникновение проблем у Beeper Mini, вполне очевидно, что компания устранила лазейку, которую использовала платформа Beeper.

Метод Beeper Mini не требовал использования Apple ID для доступа к iMessage. При этом приложение для Android предлагает сквозное шифрование для общения между пользователями обеих операционных систем. Однако Apple заявила, что не может проверить, могут ли сообщения, отправленные неавторизованными способами и выдающие себя за действительные учетные данные, поддерживать сквозное шифрование.

Источник: engadget