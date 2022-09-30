Apple уволила вице-президента и 22-летнего ветерана за грубый комментарий в TikTok — «Я гоняю на машинах, играю в гольф и ласкаю женщин с большой грудью»

Вице-президент Apple по закупкам Тони Блевинс уволен из компании после грубого комментария о работе в интервью TikTok. Блогер Дэниел Мак опубликовал видео, в котором спросил Блевинса, чем он зарабатывает на жизнь.

«Я гоняю на машинах, играю в гольф и ласкаю женщин с большой грудью. Но я беру выходные и отпуска».

В видео не упоминается имя Блевинса и не упоминается его должность в Apple, хотя он отмечает, что его работа предлагает «адский стоматологический план».

Формат видео Дэниела Мака в TikTok – подходить к людям на роскошных автомобилях и спрашивать, чем они зарабатывают на жизнь. В его активе – интервью президента Джо Байдена в Cadillac Lyriq.

Ролик положил начало внутреннему расследованию в Apple, в результате которого Блевинс был отстранен от должности главы своей команды. В отчете говорится, что видео разозлило некоторых сотрудников, которые считают, что опубликованный комментарий не соответствуют целям Apple по расширению прав и возможностей женщин в компании.

Известно, что Apple относительно строго относится к контенту, который публикуют ее сотрудники. Во внутреннем документе, касающемся сообщений в социальных сетях, компания указывает:

«Мы хотим, чтобы вы были собой, но вы также должны проявлять уважение в сообщениях, твитах и ​​других онлайн-коммуникациях».

Комментируя ситуацию Bloomberg, Блевинс сказал, что «хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне извиниться перед всеми, кто был оскорблен моей ошибочной попыткой пошутить». Издание отмечает, что высказывание Блевинса было искаженной цитатой из фильма 1981 года «Артур».

Источник: The Verge