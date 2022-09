YouTube пытается «уничтожить» TikTok: видеоплатформа предлагает 45% дохода от продажи рекламы для авторов коротких видео

Видеоплатформа YouTube во вторник, 20 сентября, представила новые инструменты монетизации для создателей Shorts в попытке противостоять TikTok – теперь авторы коротких видео смогут получать нехилый процент от дохода за продажу рекламы.

До популярности TikTok (более 100 миллионов загрузок в этом году только в США), YouTube считался самым стабильным источником дохода для создателей видеоконтента. Авторы снимали и загружали ролики, получая свою долю дохода от рекламы, встроенной в их видео, а с появлением партнерской программы YouTube создание влогов превратилось в полноценную работу.

Теперь же видеохостингу приходится постоянно конкурировать с TikTok. В конце 2020 года YouTube в попытке занять лидирующую позицию запустил инструмент коротких видео Shorts, которые cейчас ежемесячно собирают более 1,5 миллиарда зрителей. Новая система распределения дохода — решительная попытка платформы окончательно получить первенство среди создателей видео.

Согласно отчету SignalFire, в 2020 году более 50 миллионов человек по всему миру работали онлайн-авторами, зарабатывая на жизнь монетизацией своей аудитории на различных платформах, включая TikTok, YouTube и Twitch.

По данным Linktree, инструмента, который позволяет создателям цифровых материалов делиться несколькими ссылками в своих социальных сетях, в 2022 году это число увеличилось до 200 миллионов.

Согласно новому плану монетизации для сервиса коротких видео, авторы YouTube смогут получать часть дохода, полученного от рекламы, которая показывается в Shorts. 45 % этого дохода видеосервис будет распределять между всеми создателями, в зависимости от их доли в общем количестве просмотров короткометражек.

Чтобы принять участие в программе, пользователи должны иметь не менее 1000 подписчиков и набрать менее 10 миллионов просмотров за 3 месяца. Реализация программы запланирована на начало 2023 года.

Авторы, которые не соответствуют требованиям, по-прежнему смогут получать доход от платежей аудитории и пользоваться инструментами Super Thank, Super Chat, Super Stickers и других.

Распределение доходов для короткометражек – серьезное изменение для экосистемы видеоблогеров. Другие платформы такую систему пока не рассматривают: TikTok, например, платит авторам из фиксированного «фонда для создателей».

В мае 2021 года YouTube также представил собственный фонд для авторов коротких видео в размере 100 миллионов долларов. Однако, компания уверенна, что для привлечения большего количество «влиятельных» авторов необходимо предоставлять еще лучшие варианты заработка.

Еще одна причина популярности TikTok – это музыка. Приложение позволило авторам создавать контент, используя самые популярные песни. В YouTube Shorts выбор музыки был более ограничен из-за авторских прав – создатели длинных видео не могли использовать многие популярные песни для создания своего контента.

Однако и тут компания нашла выход, создав инструмент Creator Music, в котором будет доступен постоянно растущий каталог музыки, за который артисты и правообладатели смогут получать свою часть доходов. Авторы видео смогут покупать лицензии и использовать качественный звук уже в 2023 году.

Хэнк Грин, давний автор YouTube и соучредитель VidCon, ежегодной встречи для онлайн-видеохудожников, заявил в Твиттере, что новые варианты получения дохода YouTube представляют собой «серьезную угрозу для TikTok». Он также добавил, что многие создатели рассматривают TikTok просто как ступеньку к созданию аудитории на «платформе, где у них больше контроля и возможностей (например, подкасты или YouTube)».

It’s a serious threat to TikTok, which is already earning a clear, definitive reputation for being antagonistic to creators, and many creators see it increasingly as a path to success on a platform where they have more control and opportunity (like podcasts or YouTube.)

— Hank Green (@hankgreen) September 20, 2022