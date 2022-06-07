Apple внедряет механизм Rapid Security Response, который ускорит установку обновлений и позволит устанавливать их без перезагрузки

Во время проведения конференции WWDC 2022 компания Apple кратко упомянула о новом дополнении к своим инструментам безопасности под названием Rapid Security Response. Оно будет применяться к устройствам iPhone, iPad и Mac.

Apple пока не спешит делиться подробностями о Rapid Security Response. Однако с помощью этого инструмента компания обещает выпускать важные обновления безопасности, которые будут быстрее попадать на устройства.

В настоящее время пользователи iOS и macOS получают обновления безопасности с полными системными исправлениями. Обычно они имеют номера версий .1 или .0.1. Их загрузка и установка может занять у пользователей довольно много времени. Благодаря Rapid Security Response компания сможет распространять важные улучшения безопасности, которые «могут применяться автоматически между стандартными обновлениями программного обеспечения».

Пользователи, которые установили бета-версию iOS 16 для разработчиков, в настройках обнаружили новый переключатель для применения новой конфигурации безопасности и файлов системных данных. Там же сказано «некоторые обновления могут вступить в силу только после перезагрузки iPhone». Таким образом, некоторые обновления, вероятно, не требуют перезагрузки и могут применяться совершенно незаметно для пользователей.

В новой версии macOS 13 Ventura также есть интеграция Rapid Security Response. На этой платформе говорится следующее:

«Это не стандартное обновление программного обеспечения. Эти улучшения могут применяться автоматически между обычными обновлениями — без перезагрузки».

Источник: The Verge