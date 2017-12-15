Apple выпустила первый фирменный кабель USB-C/Thunderbolt 3. За $40

Компания Apple всегда «славилась» умением хорошо вести бизнес (как-никак самая дорогая публичная компания в мире) и зарабатывать не только на смартфонах, которые обеспечивают львиную долю доходов, но еще и на аксессуарах к ним, устанавливая далеко не самые доступные цены.

Недавно подход Apple попыталась примерить Google, оценив крошечный переходник с разъемами 3,5 мм и USB-C в целых $20. Позже, правда, Google снизила цену до $9, но вернемся к Apple.

Ноутбуки MacBook Pro, оснащенные только разъемами USB-C/Thunderbolt 3, вышли больше года назад, но среди множества адаптеров и кабелей с разъемами USB-C по сей день было кабеля USB-C/Thunderbolt 3. Были только кабели с разъемами USB Type-C, передававшие данные по USB 2.0. Уточним, что речь именно о собственных фирменных кабелях Apple, а не продукции сторонних производителей аксессуаров вроде Belkin.

И вот сейчас Apple исправила этот пробел и выпустила первый фирменный кабель USB-C/Thunderbolt 3, обеспечивающий возможность одновременной передачи данных (40 Гбит/с) и энергии (до 100 Вт мощности). Этот кабель имеет длину 80 см и стоит $40. Это еще на $10 дороже, чем кабель Thunderbolt 3 производства Belkin длиной 50 см.

Кроме того, новый кабель вдвое дороже, чем двухметровый кабель, который Apple кладет в комплект поставки ноутбуков MacBook Pro. Почему Apple сразу не положила кабель Thunderbolt 3 в стандартный комплект поставки, а выпустила два внешне одинаковых кабеля с разными пропускными способностями, и почему не обновить комплект поставки, чтобы будущим покупателям MacBook Pro не приходилось отдельно покупать еще кабель Thunderbolt 3 – вопрос интересный. Впрочем, многие наверняка знают ответ – он в первом предложении этой заметки.

Источник: The Verge и Apple