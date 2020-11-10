macOS Big Sur будет доступна 12 ноября
Для пользователей компьютеров Mac ежегодное обновление операционной системы стало привычным событием, которое в этот раз должно быть немного более заметным, чем раньше. С только что закончившейся презентацией наконец-то появилась и дата выхода системы для всех желающих — 12 ноября. То есть уже через пару дней попробовать нововведения смогут владельцы вот таких компьютеров Apple:
- MacBook (начиная с 2015 года)
- MacBook Air (с 2013 года)
- MacBook Pro (с конца 2013 года)
- Mac mini (с 2014 года)
- iMac (с 2014 года)
- iMac Pro (все модели)
- Mac Pro (с 2013 года)
Немного напомню, что ждет пользователей с новой ОС. В первую очередь это, конечно же, обновленный дизайн, который все больше приближается к оформлению iOS и iPadOS. В Big Sur теперь будет немного «парящий» Dock, как на планшетах и смартфонах. Оттуда же взяли и центр уведомлений, где теперь будут и некоторое настройки, как в Control Centre мобильных систем. В добавок к этому обновились иконки, системные звуки, некоторые анимации и прочее.
Большое обновление ждет браузер Safari, который теперь будет работать на JavaScript’e и обещает заметно ускориться в работе. К тому же, визуально обновятся стартовая страница, работа с вкладками, превью страниц и другие элементы дизайна. В App Store добавится раздел с расширениями для браузера. И много внимания, как обычно, уделили безопасности (как в браузере, так и во всей системе). А вместе с этим всем Safari должен сталь еще и более экономичным для ноутбуков (работая в «родном» браузере пользователь получит дополнительный час к автономности, сравнительно с Chrome или Firefox).
Также изменения найдутся в прочих системным приложениях. Например, в «Сообщениях» добавятся функции, появившиеся в iOS 14 («пины» отдельных чатов, ответы на отмеченные сообщения, упоминания пользователей…), приложение карт в очередной раз переработано, а Spotlight интегрируется в меню поиска системных приложений.
Естественно, будет много мелких изменений и удобств, таких как фоновые обновления системы, которые должны происходить значительно быстрее, Siri продолжает получать больше возможностей и вариантов взаимодействия, HomeKit получает возможности распознавания лиц у поддерживаемых камер, AirPods будут автоматически переключаться между активными устройствами пользователя, и так далее. Немного больше мы уже писали об этом всем после анонса новой ОС, а полный список изменений можно посмотреть на сайте компании.