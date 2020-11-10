macOS Big Sur будет доступна 12 ноября





Для пользователей компьютеров Mac ежегодное обновление операционной системы стало привычным событием, которое в этот раз должно быть немного более заметным, чем раньше. С только что закончившейся презентацией наконец-то появилась и дата выхода системы для всех желающих — 12 ноября. То есть уже через пару дней попробовать нововведения смогут владельцы вот таких компьютеров Apple:

MacBook (начиная с 2015 года)

MacBook Air (с 2013 года)

MacBook Pro (с конца 2013 года)

Mac mini (с 2014 года)

iMac (с 2014 года)

iMac Pro (все модели)

Mac Pro (с 2013 года)

Немного напомню, что ждет пользователей с новой ОС. В первую очередь это, конечно же, обновленный дизайн, который все больше приближается к оформлению iOS и iPadOS. В Big Sur теперь будет немного «парящий» Dock, как на планшетах и смартфонах. Оттуда же взяли и центр уведомлений, где теперь будут и некоторое настройки, как в Control Centre мобильных систем. В добавок к этому обновились иконки, системные звуки, некоторые анимации и прочее.

Большое обновление ждет браузер Safari, который теперь будет работать на JavaScript’e и обещает заметно ускориться в работе. К тому же, визуально обновятся стартовая страница, работа с вкладками, превью страниц и другие элементы дизайна. В App Store добавится раздел с расширениями для браузера. И много внимания, как обычно, уделили безопасности (как в браузере, так и во всей системе). А вместе с этим всем Safari должен сталь еще и более экономичным для ноутбуков (работая в «родном» браузере пользователь получит дополнительный час к автономности, сравнительно с Chrome или Firefox).

Также изменения найдутся в прочих системным приложениях. Например, в «Сообщениях» добавятся функции, появившиеся в iOS 14 («пины» отдельных чатов, ответы на отмеченные сообщения, упоминания пользователей…), приложение карт в очередной раз переработано, а Spotlight интегрируется в меню поиска системных приложений.

Естественно, будет много мелких изменений и удобств, таких как фоновые обновления системы, которые должны происходить значительно быстрее, Siri продолжает получать больше возможностей и вариантов взаимодействия, HomeKit получает возможности распознавания лиц у поддерживаемых камер, AirPods будут автоматически переключаться между активными устройствами пользователя, и так далее. Немного больше мы уже писали об этом всем после анонса новой ОС, а полный список изменений можно посмотреть на сайте компании.