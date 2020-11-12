Новый MacBook Air с ARM-процессором M1 обошёл в тесте Geekbench топовый MacBook Pro с CPU Intel Core i9





На днях компания Apple представила свои первые компьютеры на базе собственных процессоров Apple Silicon M1. Несмотря на то, что фактические поставки новинок начнутся только на следующей неделе, на сайте Geekbench уже появились публикации с результатами тестирования нового чипа.

Тестирование проводилось на ноутбуке MacBook Air, оснащённом процессором Apple Silicon M1 и 8 ГБ оперативной памяти. Судя по данным теста, процессор работает на частоте 3,2 ГГц. В тесте Geekbench устройство набрало 1687 баллов в одноядерном режиме и 7433 балла в многоядерном режиме.

Если сравнивать эти результаты с предыдущими тестами существующих устройств, то уже можно делать определённые выводы. Чип Apple Silicon M1 в ноутбуке ‌MacBook Air опередил все существующие устройства, работающие под управлением iOS. Например, новый смартфон iPhone 12 Pro набирает 1584 и 3898 баллов в одноядерном и многоядерном режимах, соответственно. Наиболее производительное iOS-устройство по данным Geekbench – планшет iPad Air с чипом A14 – демонстрирует результаты 1585 и 4647 баллов, соответственно.

Если же сравнивать с результатами тестов мобильных компьютеров Mac, то и здесь ‌MacBook Air с Apple Silicon M1 обходит собратьев. Так, в одноядерном режиме новинка опережает все другие доступные компьютеры Mac с процессорами Intel. Многоядерный режим тестирования демонстрирует превосходство над всеми моделями MacBook Pro 2019 года, в том числе с топовым процессором Intel Core i9 10-го поколения. Эта 16-дюймовая версия MacBook Pro набирает 1096 и 6870 баллов в одноядерном и многоядерном режимах, соответственно.

Добавим, хотя ‌MacBook Air с процессором Apple Silicon M1 опережает предыдущие устройства MacBook Pro в общей производительности CPU, предыдущие модели, вероятно, смогут обеспечить преимущества в ряде задач, которые зависят от эффективности графической подсистемы. Ноутбуки MacBook Pro предыдущего поколения оснащены высокопроизводительными дискретными GPU.

Немного позже появились сведения о результатах тестирования в Geekbench и других новых компьютеров с процессором Apple Silicon M1. Так, компактный компьютер Mac mini демонстрирует результат 1682 балла в одноядерном режиме и 7067 баллов в многоядерном режиме. Что касается 13-дюймового нового MacBook Pro с чипом M1 (которые оснащается активной системой охлаждения, что может свидетельствовать о более высокой производительности по сравнению с MacBook Air), то эта модель набирает 1714 баллов в одноядерном режиме и 6802 балла в многоядерном режиме. Как и в случае MacBook Air, частота процессора составляет 3,2 ГГц.

Источник: macrumors