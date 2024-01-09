Apple выпустила первое промо Vision Pro — с отсылкой к оригинальной рекламе iPhone

Если вы давний поклонник Apple, реклама новой гарнитуры может вам показаться знакомой.

Реклама Vision Pro под названием «Get Ready» содержит кучу фрагментов из фильмов и телевизионных шоу, где персонажи надевают очки, шлемы или маски (в частности можно увидеть отрывки из «Вперед», «Человека-муравья», «Звездных войн: Новая надежда» и «Железного человека»).

В то же время, общая структура, как заметил автор The Verge Джей Питерс, очень напоминает первую рекламу iPhone под названием «Hello», которая также собрала несколько клипов из фильмов и сериалов, где люди отвечают на телефонные звонки. Учитывая, что успех смартфона был безоговорочным, реклама прекрасно сработала, и Apple планирует повторить это со своим новым продуктом.

Предварительные заказы на Vision Pro стартуют 19 января, в то время как в официальном доступе в США гарнитура появится 2 февраля. Стоимость, как и было заявлено ранее, достигает $3500, тогда как за рецептурные линзы придется заплатить дополнительно.

Параллельно с рекламой Apple опубликовала рекомендации для разработчиков visionOS, в которые добавила странную оговорку — не использовать в описании программ слова AR, VR, XR или MR и называть их «приложениями для пространственных вычислений‎». Вероятно, компания планирует таким образом дифференцировать свои собственные предложения, чтобы потребители не путали программы для других гарнитур VR/AR, в частности для Meta Quest 3. Вместе с тем Apple широко использовала такие термины для описания гарнитуры, а генеральный директор Тим Кук назвал Vision Pro «абсолютно новой платформой дополненной реальности» при ее запуске на WWDC 2023.

В том же документе Apple попросила разработчиков указывать, содержат ли приложения такие движения, как быстрые повороты или внезапные изменения ракурса камеры. Таким образом, на странице продукта отображается значок для предупреждения пользователей.