Apple Watch SE приписывают пластиковый корпус, больше цветов и удобство для детей

Apple из года в год продает людям Apple Watch в практически одном и том же дизайне. Однако скоро ситуация может измениться. Ходят слухи, что компания из Купертино планирует выпустить пластиковую версию Apple Watch SE.

Марк Гурман из Bloomberg написал, что Apple использует пластик, чтобы сделать часы «более удобными для детей», добавив, что это «может обеспечить лучший набор цветов». И это может стать одним из самых интересных обновлений Apple Watch за последние годы.

Обычно Apple предлагает свои умные часы с ограниченным количеством цветов. Пользователям доступны черный, серебристый, серебристо-желтый и розовый цвета. Product Red — единственный вариант для тех, кто хочет чего-то более смелого.

В то же время другие устройства Apple предлагают больше цветового разнообразия, такие как зеленый, фиолетовый, синий, голубой iPhone. iMac также доступны в ярких цветах. Теперь Apple Watch SE также, вероятно, предложит пользователям более широкий выбор цветов и оттенков корпуса. Учитывая ориентацию на детскую аудиторию, можно ожидать ярких цветов.

Пока нет информации о характеристиках и возможностях будущих «более удобных для детей» умных часов Apple Watch SE.

Источник: The Verge