Новости IT-бизнес 05.09.2023 в 17:58

Apple и Microsoft настаивают, что iMessage и Bing не заслуживают статуса gatekeeper в ЕС, так как недостаточно популярны

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Юрій Орос

Автор новин

Европейский союз готовит Закон о цифровых рынках (DMA), который должен сдерживать крупные технологические компании. У самых популярных продуктов должен появиться статус gatekeeper, Apple и Microsoft уже торгуются за статус некоторых своих программ.

Американские компании стремятся вывести максимум из-под регуляции будущего закона, передает Financial Times. Мотивируют это тем, что iMessage и Bing недостаточно популярны.

Под новые правила будут подпадать проекты с годовым оборотом более 7,5 млрд евро и капитализацией 75 млрд. У них должно быть не менее 45 млн пользователей из ЕС ежемесячно.

Согласно словам «непосредственно знакомых с этим вопросом» людей, Microsoft не будет возражать против статуса gatekeeper для операционной системы Windows. Но доля рынка Bing составляет всего 3%, и предоставление ей одного статуса с доминантным поисковиком Google принесет поисковой системе Microsoft вред.

По версии Apple — iMessage не проходит порог количества пользователей, поэтому не должен брать на себя обязательства, как у WhatsApp от Meta. При этом у iMessage, который встроен в каждый iPhone, iPad и Mac, около 1 миллиарда пользователей во всем мире…

Все крупные американские технологические компании, включая Amazon, Google и Meta будут иметь несколько проектов под контролем DMA, среди их числа и китайский TikTok. Однако окончательный список все еще обсуждается, чем и пытаются воспользоваться Apple и Microsoft.

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