Apple закрыла старую уязвимость, которую сама же по ошибке открыла в недавнем обновлении iOS

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Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения, чтобы исправить проблему, которую она ранее уже устранила, но затем она снова проявилась непонятным образом.

Отметим, 13 мая этого года было выпущено обновление iOS 12.3, которое обеспечивало защиту мобильных устройств Apple (iPhone 5S и более поздних версий, iPad Air и более поздних версий, а также iPod touch шестого поколения) от уязвимости, которая может привести к джейлбрейку. Однако вышедшее позднее обновление iOS 12.4 непреднамеренно отменило это исправление и снова сделало устройства уязвимыми для атаки. Это вынудило компанию оперативно выпустить очередное дополнительное обновление с исправлением.

Обновление iOS 12.4.1 содержит исправление для уязвимости, позволяющей «вредоносному приложению выполнять произвольный код с системными привилегиями».

Вместе с тем, Apple также выпустила обновления watchOS 5.3.1, tvOS 12.4.1 и macOS 10.14.6.

Источник: The Verge