APU Renoir могут стать первыми чипами AMD с поддержкой памяти LPDDR4X-4266





Недавние исправления для драйверов Linux намекают, что гибридные процессоры AMD APU следующего поколения под кодовым названием Renoir будут обладать поддержкой памяти PDDR4X-4266.

Память играет решающую роль в работе APU. Тесты показали, что более быстрая память часто может улучшить производительность чипов, особенно в игровой среде. Отметим, современные мобильные APU Picasso U-серии и H-серии от AMD официально поддерживают память DDR4-2400. И это немного обескураживает, учитывая, что процессоры Intel для ноутбуков Ice Lake поддерживают стандарты DDR4-3200 и LPDDR4-3733. Новые сведения свидетельствуют, что процессоры AMD Renoir получат улучшенный встроенный контроллер памяти, который сможет работать с модулями памяти LPDDR4X-4266.

Стандарт LPDDR4, представленный в 2014 году, работает на частоте 3200 МГц. Стандарт LPDDR4X появился три года спустя и увеличил частоту памяти до 4266 МГц. В настоящее время у AMD нет процессора, поддерживающего память LPDDR4X, но Renoir может это изменить эту ситуацию. Первый патч явно упоминает для Renoir тип памяти LPDDR4, в то время как второй патч указывает частоту памяти 4266 МГц.

Предыдущий патч для Linux позволяет предположить, что Renoir будет продолжать использовать графику Radeon Vega, а точнее Vega 10. Похоже, что Renoir, скорее всего, будет использовать движок DCN (Display Next Core) 2.1. Недоумение вызывает то, что APU Raven Ridge используют DCN 1.0, а видеокарты на базе Navi используют DCN 2.0. К сожалению, патчи не дают никакой дополнительной информации о DCN 2.1.

Как ожидается, гибридные процессоры семейства Renoir появятся на рынке в 2020 году и придут на смену чипам Picasso, но AMD пока не подтверждает эту информацию.

Источник: tomshardware