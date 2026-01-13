Арестован и экстрадирован основатель Prince Group: масштаб мошенничества достигает $75 млрд в криптовалютах

В Камбодже арестовали и экстрадировали в Китай главу Prince Group Чена Чжи, которого США связывают с криптовалютными мошенничествами на миллиарды долларов. По оценкам, совокупный доход его сети от скамов за 5-10 лет мог составлять примерно $75 млрд.

Чен считается ключевой фигурой одной из крупнейших транснациональных мошеннических структур в Азии. Задержание произошло в Камбодже по запросу китайских правоохранительных органов в рамках сотрудничества по противодействию транснациональной преступности. Об экстрадиции сообщили местные органы власти, а информацию подтвердило Министерство внутренних дел Камбоджи. Чена Чжи передали Китаю, где он также фигурирует в отдельных уголовных производствах.

Министерство юстиции США еще в октябре 2025 года предъявило Чену обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Американская сторона заявила о конфискации 126 объектов недвижимости и биткоинов почти на $15 млрд, которые, по данным следствия, были получены в результате схем типа pig butchering и других инвестиционных афер, направленных против граждан США и жертв по всему миру. Часть биткоинов преступники успели перевести в Monero. По версии американских прокуроров, уроженец Китая Чен Чжи, который впоследствии получил несколько других гражданств, использовал Prince Group — крупный камбоджийский конгломерат с бизнесами в сфере недвижимости, финансов и развлечений — как прикрытие для построения масштабной преступной империи. Сеть, по материалам обвинения, охватывала более 100 компаний в более чем 30 странах, значительная часть которых использовалась для отмывания средств.

Следствие США утверждает, что в Камбодже действовали не менее 10 специализированных комплексов («трудовых лагерей»), где тысячи людей принудительно заставляли обманывать жертв, склоняя их к фейковым инвестициям. Многие работники, по материалам дела, были завезены из Китая путем торговли людьми. Чен, как отмечает Минюст США, непосредственно контролировал финансовые показатели этих операций и вмешивался в управление персоналом, в частности обсуждал наказания для проблемных работников. В одном из эпизодов он якобы подчеркивал, что жертв не следует «забивать до смерти».

Параллельно Министерство финансов США ввело санкции против Чена, нескольких топ-менеджеров Prince Group и десятков связанных компаний. В обвинительных материалах также говорится о многолетнее избегание ответственности в Китае благодаря политическим связям и взяткам, включая эпизоды контактов с представителями силовых структур КНР.

Prince Group ранее публично отвергала все обвинения, называя их необоснованными, а конфискацию активов — незаконной. После сообщений об экстрадиции адвокаты Чена в США и представители компании не ответили на запросы журналистов. Расследование в США и Китае продолжается, при этом часть сотрудников конгломерата уже была осуждена в КНР за отмывание денег и незаконные азартные игры.

