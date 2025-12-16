Новости Крипто 16.12.2025 comment views icon

Основателя блокчейна Terra К Квона приговорили к 15 годам: судьи говорят о $40 млрд потерь и 1 млн пострадавших, среди них - украинцы



Шадрин Андрей

Автор новостей

Бывшего криптовалютного предпринимателя, 34-летнего До Квона приговорили в Нью-Йорке к 15 годам лишения свободы за мошенничество. В результате него инвесторы потеряли около $40 млрд. Суд признал, что крах стейблкоина TerraUSD и токена Luna был результатом умышленного обмана, а не рыночных колебаний.

Судья Манхэттена Пол А. Энгельмайер заявил, что рекомендация прокуратуры в 12 лет была мягкой, а просьба защиты о пяти годах — абсолютно немыслима. Максимально Квон угрожало 25 лет. Terraform Labs, основанная в 2018 году, рекламировала TerraUSD как надежный стейблкоин с привязкой к $1, но стабильность поддерживалась тайными внешними денежными вливаниями. Когда цена упала значительно ниже привязки, экосистема разрушилась, вызвав «каскад кризисов» на крипторынке.

Данные: Х

В рамках дела о банкротстве Terraform было подано около 16 500 заявлений от лиц, которые понесли финансовые потери, в то же время суд отметил, что реальное количество пострадавших могло быть значительно больше и достигать примерно миллиона человек. Прокуроры также заявили, что убытки превысили совокупные потери по делам FTX Сэма Бенкмана-Фрида и OneCoin Карла Себастьяна Гринвуда.

Квон признал вину по сговору с целью мошенничества и мошенничеством с использованием электронных средств связи, согласился конфисковать более $19 млн и ранее заключил с Комиссией по ценным бумагам и биржам США мировое соглашение на $4,55 млрд, которое предусматривает гражданский штраф в $80 млн и запрет на криптотранзакции. Вообще, кейсы многих криптомошенников довольно похожи: после попыток восстановить бизнес в Сингапуре он сбежал на Балканы с фальшивым паспортом и был арестован в Черногории в марте 2023 года; 17 месяцев заключения там засчитали в срок в США. Суд отклонил просьбу отбывать наказание в Южной Корее, где Квон также проходит по уголовному делу.

Данные: Х

Во время слушаний выступили десятки потерпевших. Украинец Станислав Трофимчук заявил, что инвестиции его семьи упали со $190 тыс. до $13 тыс. — «17 лет жизни исчезли за две недели сплошного ужаса». Он сообщил, что доверился публичным заявлениям Квона и обещанной доходности в протоколе Anchor, считая свои сбережения защищенными. Один из пострадавших сообщил по телефону, что после краха TerraUSD его жена подала на развод, сыновья были вынуждены отказаться от учебы в колледже, а он вернулся жить к родителям. Пострадавший Айилдиз Аттила в письме суду написал, что потерял от $400 тыс. до $500 тыс.

Еще один пострадавший, Чонси Сент-Джон, рассказал, что некоторые некоммерческие организации потеряли более $2 млн, а церковная община — около $900 тыс. Помощница прокурора США Сара Мортазави подытожила позицию обвинения: Квон создал иллюзию устойчивости, скрывая системный сбой, и это было мошенничество, совершенное с манипуляциями и полным пренебрежением к людям.

Источник: Reuters, BBC



