Арнольд Шварценеггер говорит, что получил кардиостимулятор и теперь «немного больше похож на машину»

В своем подкасте 76-летний актер сообщил, что в прошлый понедельник перенес операцию по установке электрокардиостимулятора (устройства, которое имплантируют человеку для восстановления и нормализации нарушений ритма сердца).

Шварценеггер пошутил, что теперь «немного больше похож на машину» — отсылка к его культовой роли Терминатора.

«Никто бы никогда не подумал, что я начал неделю с операции. Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали, что у меня все прекрасно!», — заявил Арнольд, добавив, что уже в пятницу посетил большое экологическое мероприятие.

Он также поблагодарил всю команду клиники Кливленда, а особенно врачей и медсестер, которые «заботились о нем и сделали операцию максимально безболезненной».

Шварценеггер отметил, что ему посоветовали установить кардиостимулятор, поскольку «некоторые рубцовые ткани от предыдущей операции сделали его сердцебиение нерегулярным».

«Это жизнь с генетической проблемой сердца. Но вы не услышите, как я жалуюсь».

Как отмечает People, Шварценеггер впервые заменил аортальный и легочный клапаны в 1997 году. В конечном итоге они «прослужили 21 год», и актер вернулся для замены в 2018 году, когда «была доступна неинвазивная опция». В сентябре Арнольд сказал, что врачи «ошиблись» и потребовали инвазивной операции — прямо перед съемками фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Сейчас актер готовится к съемкам второго сезона сериала «ФУБАР», которые стартуют через 6 недель.

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