Почти как Reddit. Приложение для просмотра новостей Artifact превращается в соцсеть – там есть профили, оценки репутации и комментарии с голосованием

Artifact в начале позиционировали как приложение для просмотра новостей, которые подбирают для вас ИИ-алгоритмы, однако сейчас оно становится все более похожим на соцсеть.

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В приложении есть вкладка «Домашняя страница» с лентой статей, которые, по мнению ИИ Artifact, вам понравятся; вкладка «Заголовки», где собраны коллекции статей по темам; а также вкладка «Профиль», которая визуализирует вашу историю просмотров, после того как вы прочтете 10 материалов

Теперь пользователи могут комментировать любые статьи в приложении, и, по примеру Reddit, Artifact также позволит голосовать за и против комментариев других людей – формируя их репутацию и помогая модерировать дискуссии.

Владельцы Artifact (они же основатели Instagram) Кевин Систром и Майк Кригер говорят, что оценка репутации «отражает заслуженное доверие сообщества и поможет взвесить мнения людей и отфильтровать нежелательных пользователей или темы».

Программа будет уведомлять вас, когда ваши комментарии получат голоса «за» или «против», или когда кто-нибудь из ваших контактов прокомментирует прочитанный текст.

В профиль теперь можно добавить фотографию и биографию (что, очевидно, повысит вашу репутацию), но предварительно необходимо подтвердить номер телефона. Это также понадобится, если вы хотите перейти на другое устройство и сохранить свою историю и настройки Artifact.

Впервые приложение было представлено в январе, а в конце февраля его можно было загрузить на устройство iOS и Android. Функции социальной сети добавили в приложение почти одновременно с запуском аналога Twitter в Notes от Substack – популярной платформы рассылки новостей. Так что интересно, понаблюдать за будущими обновлениями конкурентов.

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Источник: Engadget