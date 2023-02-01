Текстовый TikTok. Основатели Instagram создали соцсеть Artifact, которая формирует новостную ленту с помощью ИИ

Кевин Систром и Майк Кригер продали Instagram за 750 млн долларов и в 2018 году покинули Facebook из-за «сложностей в отношениях». Впоследствии разработчики создали собственный стартап, изучающий идеи для социальных приложений нового поколения. Их первый продукт Artifact — соцсеть, использующая машинное обучение для того, чтобы сделать новостную ленту персональной.

Artifact – продукт, символизирующий своим названием сочетание статей, фактов и искусственного интеллекта – уже открыл список ожидания для пользователей. Зарегистрироваться в нем можно здесь, а приложение доступно как для Android, так и для iOS.

Соцсеть Систрома-Кригера – это своего рода TikTok для текста, хотя его также можно назвать возрождением Google Reader как мобильного приложения или неожиданной альтернативой Twitter.

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В приложении открывается лента популярных текстовых публикаций, выбранных из списка изданий – начиная с The New York Times, и заканчивая небольшими блогами на специальные темы. Коснитесь интересующей статьи и Artifact будет показывать вам подобные публикации и истории в будущем, так же как просмотр видео на странице “For You” в TikTok со временем настраивает свой алгоритм.

Пользователи бета-версии Artifact тестируют еще две функции:

ленту статей, опубликованных пользователями, на которых вы подписаны, а также их комментарии к этим публикациям;

папку для входящих сообщений, чтобы вы могли обсуждать публикации, которые прочитали, приватно.

В определенном смысле Artifact может показаться шагом назад, поскольку вдохновленные успехом TikTok платформы потратили последние несколько лет на внедрение короткоформатных видеопродуктов. Между тем, как и социальная сеть конца 2000-х, Artifact твердо ориентируется на текст; но основатели надеются, что последние достижения в области искусственного интеллекта помогут их продукту прорваться к большей аудитории.

Технически, это не первый проект дуэта Систрома-Кригера – в 2020 году они объединились, чтобы создать сайт Rt.live для отслеживания распространения COVID. Систром говорил, что новую компанию не планировали учреждать, пока не появятся три вещи: большая новая волна в потребительских технологиях; способ связать эту волну с социальными технологиями; идея, как их продукт может решать проблему.

Прорывом, способствовавшим созданию Artifact, стал Transformer, изобретенный Google в 2017 году — архитектура нейронной сети для понимания языка, использующая гораздо меньше входных данных, чем это требовалось ранее. Технология помогла системам машинного обучения совершенствоваться гораздо более быстрыми темпами, что привело к прошлогоднему выпуску ChatGPT и соответствующему буму интереса к ИИ. (Transformer – буква «Т» в ChatGPT.)

Это также создало некоторые новые возможности для социальных сетей. Первоначально соцсети показывали нам то, что считалось интересным для наших друзей – модель Facebook. Затем они начали показывать контент на основе людей, за которыми мы решили следить, независимо от того, были ли мы друзьями или нет – модель Twitter.

Инновация TikTok заключалась в том, чтобы показывать рекомендации, используя только алгоритмы, вне зависимости от того, на кого мы подписались. Вскоре он стал самым загружаемым приложением в мире.

Artifact попытается сделать то же, но для текста. В настоящее время Систром и Кригер сами финансируют приложение, над которым работает команда из семи человек — в том числе Робби Стайн, топ-менеджер продуктов Instagram с 2016 по 2021 год.

Источник: The Verge