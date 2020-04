Assassin’s Creed Valhalla — новая часть Assassin’s Creed с викингами

Ubisoft официально анонсировала следующую игру в знаменитой долгоиграющей серии Assassin’s Creed. Она называется Assassin’s Creed Valhalla, официальное название на русском — «Assassin’s Creed: Вальгалла».

Assassin’s Creed Valhalla привносит в признанный симулятор средневекового убийцы — и тут без сюрпризов — викингов. Еще весной 2019 года стало известно, что следующая Assassin’s Creed будет посвящена викингам — в The Division 2 обнаружили соответствующий тизер, подлинность которого в итоге подтвердил редактор Kotaku Джейсон Шрайер.

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla достаточно необычным способом — для этого провели восьмичасовою онлайн-трансляцию, в рамках которой известный интернет-художник BossLogic рисовал первый официальный арт. Он демонстрирует подобающий скандинавский сеттинг для предстоящей игры на заднем плане седого, бородатого воина-викинга с топором (и это явно не Кратос из God of War 2018 года) — на переднем.

Ниже приводим сам арт и сокращенную ускоренную версии трансляции записи с его созданием.

Кроме арта, пока никаких других подробностей нет. Судя по всему, некоторые механики сражения будут позаимствованы из предыдущих частей. Например, скрытое убийство и разведка с помощью ручной птицы.

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We’d also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we’re thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP

— Ubisoft Montréal (@UbisoftMTL) April 29, 2020