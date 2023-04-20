Космический «зародыш». Астрономы нашли протопланету – всего лишь третью за всю историю наблюдений

Те, кто следит за научными новостями, вероятно, видели немало сообщений об открытии экзопланет, черных дыр и галактик, однако протопланета – это редкая находка для астрономов.

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Протопланета – это, по сути, зародыш будущей планеты, находящийся на ранних стадиях формирования. Он появляется в протопланетном диске (другое название – проплид) – диске плотного газа и пыли, который постепенно объединяется в систему планет под действием сил тяжести. Ученые считают, что подобный окружал наше Солнце, прежде чем сформировались ныне известные нам планеты в Солнечной системе, включая Землю.

Астрономы несколько лет наблюдали за звездой HD 169142, поскольку заметили, что она окружена протопланетным диском. Впоследствии в нем увидели пробел, что подтвердило теории ученых относительно вероятного формирования будущей планеты в регионе.

Дальнейшие наблюдения с помощью прибора Very Large Telescope (VLT) Европейской южной обсерватории обнаружили объект, который движется через этот пробел со скоростью, с которой могла бы двигаться планета на таком расстоянии от звезды, так что ученые получили подтверждение того, что это протопланета. Объект также окружен пылью, которая в дальнейшем может объединяться в его спутники.

Планета, обозначенная как HD 169142b – это газовый гигант, масса которого примерно втрое превышает массу Юпитера. Она вращается на расстоянии 37 а. е. от своей звезды – это в 37 раз больше, чем расстояние между Землей и Солнцем (≈149,6 млн км). Период вращения HD 169142b вокруг звезды составляет около 166 лет. Сама система расположена в 371 световом году от Земли – практически в том же районе, что и Солнечная система в космологическом плане.

Две другие подтвержденные протопланеты — PDS 70b и PDS 70c, открытые в 2018 году, находятся примерно в 369 световых годах от Земли. Это газовые гиганты, как и HD 169142b, и они также имеют в разы большую массу, чем у Юпитера.

Подобные открытия помогут учёным лучше понять, как образуются планеты, похожие на Юпитер. Напомним, что несколько дней назад Европейское космическое агентство запустило зонд JUICE, который будет искать микробную жизнь в подледных океанах спутников планеты.

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Источник: Techspot