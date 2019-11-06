AT&T выплатит $60 млн штрафа за «шейпинг» трафика в тарифах с безлимитным интернетом





Компания AT&T, являющаяся одним из крупнейших сотовых операторов США , заключил мировое соглашение с властями США, которое позволяет прекратить давнее разбирательство с Федеральной торговой комиссией США (FTC), касающееся ограничений по объему трафика в «неограниченных» тарифных планах. Чтобы закрыть дело об обмане потребителей, старт которому был дан еще в 2014 году, AT&T выплатит $60 млн штрафа.

Практика ограничения трафика в тарифных планах с безлимитным интернетом является общепринятой в отрасли — и украинские «‎мобильщики » здесь не исключение. Но в случае AT&T регулятор расценил «шейпинг» трафика в тарифах с безлимитным интернетом как обман потребителей, поскольку эти ограничения не были очевидны из предоставленной оператором информации об условиях.

Кроме штрафа соглашение содержит еще ряд условий, которые должна выполнить AT&T. В частности, абоненты AT&T, обслуживавшиеся по одному из безлимитных планов, действовавших до 2011 года, когда оператор ввел ограничения, имеют право на «частичную компенсацию». Кроме того, впредь AT&T должна раскрывать все условия, когда тарифные планы включают какие-либо ограничения. При этом формулировки должны быть очевидными и находится на видном месте, а не скрыты за гиперссылками или написаны мелким шрифтом в самом конце условий тарифа.

В комментарии Engadget представитель AT&T заявил, что компания давно изменила подход к управлению сетью в соответствии с рекомендациями FTC, и сейчас он максимально учитывает интересы потребителей.

Справедливости ради отметим, что подобного рода неприятности у AT&T случались и ранее. В 2015 году Федеральная комиссия по связи (США) выписала оператору штраф в размере $100 млн за снижение скорости интернета без предварительного уведомления клиентов. На то время это был самый крупный штраф.

Источник: Engadget