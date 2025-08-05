Новости IT-бизнес 05.08.2025 comment views icon

Австралийская IT-компания уволила 150 работников заранее записанным видео

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Австралийская IT-компания уволила 150 работников заранее записанным видео

Разработчик программного обеспечения Atlassian из Австралии уволил 150 сотрудников, используя заранее записанное видео.

В конце июля гендиректор Atlassian Майк Кэннон-Брукс разослал персоналу видео под названием «Реструктуризация команды CSS: сложное решение для нашего будущего», где говорилось о сокращении команды на 150 человек. Поименно сотрудников не называли, но с интригой уточнили, что тем, кого увольнение коснется, придет электронное письмо на почту через 15 минут.

Так и произошло, хотя ожидание определенно было мучительным для каждого, кто просмотрел видео. Уволенным работникам немедленно заблокировали ноутбуки и обещали компенсировать зарплату за шесть месяцев вперед. Местные СМИ уточняют, что в первую очередь сокращения коснулись сотрудников из европейских подразделений компании.

Atlassian всегда позиционировала себя как «открытая и прозрачная компания», но использование видео для увольнения этому противоречит. Более того, сокращения совпали с внедрением искусственного интеллекта в работу компании, изначально на замену службы поддержки.

Ранее бывший согенеральный директор и соучредитель Atlassian Скотт Фаркуар заявил, что австралийцы должны ежедневно использовать искусственный интеллект.

«Искусственный интеллект изменит Австралию», — сказал Фаркуар ABC. «Каждый человек должен использовать ИИ ежедневно для как можно большего количества вещей. Как и любая новая технология, сначала она будет неудобной, но каждый бизнесмен, каждый бизнес-лидер, каждый чиновник и каждый бюрократ должны ее использовать».

Сам Фаркуар отошел от работы в Atlassian в сентябре 2024 года. Персонал считает, что он был бы «мягче» в объявлении об увольнении, или по крайней мере обошелся бы без видео в записи.

«Кэннон-Брукс — самый холодный человек в этом дуэте», — говорит один из работников, который просмотрел видео. «Фаркуар был более дружелюбным».

Фаркуар, комментируя увольнение, объяснил его тем, что по крайней мере команда по поддержке клиентов уже не была нужна «в таком большом количестве».

Ранее мы рассказывали о том, как IBM сократила 8000 работников в пользу ИИ, а через год — наняла еще больше, а также об айтишнике Microsoft с 25-летним стажем, которого уволили по решению ИИ-алгоритма в его день рождения.

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Источник: CyberDaily

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