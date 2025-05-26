IBM уволила 8000 работников в пользу ИИ, а через год — наняла еще больше

В 2023 году IBM, одна из старейших технологических компаний в мире, объявила о сокращении почти 8000 работников в рамках автоматизации процессов в пользу ИИ. Но вопреки первоначальным планам эта стратегия уже через год привела к найму еще большего количества людей.

В первую очередь сокращения были направлены на службы поддержки, в которых планировали автоматизировать до 30% «повторяющихся задач», а также отделы кадров с автоматизацией до 94%. В последнем случае компания использовала агента ИИ под названием AskHR, который взял на себя обработку отпусков, расчеты зарплаты и контроль за документацией.

Собственно, результат работы AskHR очень показателен: в 2024 году ИИ-агент имел 11,5 млн взаимодействий, а уровень удовлетворенности клиентов (NPS) вырос с -35 до +74 только с учетом последних пару лет. По словам самой IBM, платформа позволила сэкономить $3,5 млрд в более чем 70 направлениях бизнеса.

Из интересного здесь, что уже через год произошло то, чего не ожидало и само руководство — общее количество сотрудников выросло до цифры, большей до проведенного раунда сокращений.

«Хотя мы проделали огромную работу по использованию искусственного интеллекта, наша общая занятость фактически возросла, поскольку это позволило нам больше инвестировать в другие области», — объяснил босс IBM Арвинд Кришна (тот который ранее заявлял, что ИИ не заменит программистов) в интервью Wall Street Journal.

Фактически, автоматизация высвободила финансовые и человеческие ресурсы, которые в конце концов были перераспределены в секторы с высокой добавленной стоимостью — массовый найм коснулся инженеров-программистов, продавцов и маркетологов, то есть сферы, где критическое мышление и взаимодействие незаменимы машинами. Отсюда другая сторона модели с внедрением ИИ: да, технология забирает некоторые рабочие места, но и вместе с тем создает новые, или совершенствует работу существующих.

IBM — не единственный техногигант, который взялся за автоматизацию рутинных процессов с расчетом на ИИ. Ранее Microsoft с подобными планами сократила 6000 человек преимущественно инженеров-программистов, после того, как гендиректор Сатья Наделла заявил, что более четверти нового кода в компании пишет ИИ и призвал увеличить эту цифру до 50%.

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Согласно последнему отчету Всемирного экономического форума, к 2030 году в результате автоматизации процессов могут исчезнуть почти 92 млн рабочих мест. Хотя вместе с тем с бешеной скоростью будут появляться новые профессии (прогнозируемое количество в этом случае, к сожалению, не приводят).