Пожарные спасли ребенка из Tesla — аккумулятор «сел» и дверь не открывалась

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Пожарные города Скоттсдейл, штат Аризона, США спасли малыша из закрытой Tesla после того, как у автомобиля разрядился аккумулятор. Рене Санчес рассказала Arizona’s On Your Sideчто планировала отвезти свою 20-месячную внучку в зоопарк Феникса, когда произошел инцидент. Аккумулятор электромобиля разрядился после того, как она закрыла дверь за своей внучкой и обошла машину, чтобы сесть на переднее сиденье.

«Я не могла войти. Мой телефонный ключ не открывал дверь. Моя карта-ключ не открывала», — говорит Санчес.

В конце концов она позвонила операторам 911, которые направили на место инцидента пожарных Скоттсдейла. По прибытии пожарные рассказали Санчес, что им часто бывало трудно попасть внутрь закрытых Tesla. В конце концов они разбили топором стекло и спасли ребенка.

Многочисленные владельцы Tesla оказывались в опасных ситуациях, в частности, в ловушке внутри своих электромобилей после того, как они теряли электроэнергию. Есть несколько способов открыть дверь, когда автомобиль полностью обесточен, но многие владельцы Tesla не знают об этих функциях безопасности. Одной из ключевых функций безопасности является рычаг разблокировки на дверях как водителя, так и пассажира, который вручную открывает двери. Правда, эта опция вряд ли доступна когда вам 20 месяцев.

В апреле тиктокерка застрявший в своей Tesla на 40 минут во время обновления программного обеспечения, когда она стояла на солнце. Она сказала, что температура в машине подскочила до 46°C, пока ПО обновлялось. Напоминаем, что оставлять детей или животных закрытыми в машине во время летней жары смертельно опасно.

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