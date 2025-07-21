Автопилот в Cyberpunk 2077 работает на 3/10 — игроки жалуются на аварии и хаос на дорогах

В последнем обновлении Cyberpunk 2077 добавили новую фичу — автопилот. Но пока что вместо умных авто на дорогах происходит Безумный Макс.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Опция впервые стала доступной вне сюжетной кампании вместе с новым патчем 2.3. Во время анонса обновления CD Projekt Red не обещала идеальной оптимизации, поэтому мы имеем известную историю с Cyberpunk 2077. Игроки выяснили, что ИИ автопилота далек от безупречного состояния.

На практике функция работает примерно, как новичок в автошколе: едет медленно, выбирает странные маршруты или вообще врезается в препятствия. В соцсетях и на Reddit пользователи публикуют ролики, где машины не могут объехать препятствие или едут в противоположном направлении. Пользователи уже окрестили систему «опасной для жизни», но конечно в шутливом смысле, потому что кому надо водить машину по правилам безопасности в игре?

Другие геймеры в комментариях отмечают, что причина может быть в общем несовершенстве транспортного ИИ в игре. Несмотря на улучшенные инструменты, ответственные за NPC, они до сих пор порой делают непонятные маневры. Автопилот просто стал частью общей недоработанной механики.

Разработчики пока не комментировали ситуацию, но стоит просто подождать патча. Сейчас CD Projekt Red не анонсировала никаких сроков, но когда-то оно должно произойти. Напомним, что патч 2.3 доступен на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Он также выйдет позже на Nintendo Switch 2.

Отдельно стоит упомянуть, что фанаты просили разработчиков добавить камеру от третьего лица. Даже во время трансляции комментарии были забиты вопросами о том, когда наконец появится опция. В ответ мы услышали, что разработчики этого не планируют. Основная команда уже перешла к разработке сиквелапоэтому дальнейшие крупные апдейты для Cyberpunk 2077 не будут в приоритете.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: The Gamer