Новости Игры 21.07.2025 comment views icon

Автопилот в Cyberpunk 2077 работает на 3/10 — игроки жалуются на аварии и хаос на дорогах

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Автопилот в Cyberpunk 2077 работает на 3/10 — игроки жалуются на аварии и хаос на дорогах

В последнем обновлении Cyberpunk 2077 добавили новую фичу — автопилот. Но пока что вместо умных авто на дорогах происходит Безумный Макс.

Опция впервые стала доступной вне сюжетной кампании вместе с новым патчем 2.3. Во время анонса обновления CD Projekt Red не обещала идеальной оптимизации, поэтому мы имеем известную историю с Cyberpunk 2077. Игроки выяснили, что ИИ автопилота далек от безупречного состояния.

На практике функция работает примерно, как новичок в автошколе: едет медленно, выбирает странные маршруты или вообще врезается в препятствия. В соцсетях и на Reddit пользователи публикуют ролики, где машины не могут объехать препятствие или едут в противоположном направлении. Пользователи уже окрестили систему «опасной для жизни», но конечно в шутливом смысле, потому что кому надо водить машину по правилам безопасности в игре?

Другие геймеры в комментариях отмечают, что причина может быть в общем несовершенстве транспортного ИИ в игре. Несмотря на улучшенные инструменты, ответственные за NPC, они до сих пор порой делают непонятные маневры. Автопилот просто стал частью общей недоработанной механики.

Разработчики пока не комментировали ситуацию, но стоит просто подождать патча. Сейчас CD Projekt Red не анонсировала никаких сроков, но когда-то оно должно произойти. Напомним, что патч 2.3 доступен на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Он также выйдет позже на Nintendo Switch 2.

Отдельно стоит упомянуть, что фанаты просили разработчиков добавить камеру от третьего лица. Даже во время трансляции комментарии были забиты вопросами о том, когда наконец появится опция. В ответ мы услышали, что разработчики этого не планируют. Основная команда уже перешла к разработке сиквелапоэтому дальнейшие крупные апдейты для Cyberpunk 2077 не будут в приоритете.

Источник: The Gamer

Популярные новости

Чем пахнет Трамп? Президент США запустил линейку парфюмов, которые можно купить за TRUMP
Управляемый ИИ робот-хирург провел сложную операцию без участия человека
Первый официальный кадр Милли Алкок в костюме «Супергёрл» — как в комиксах, но есть вопросы к пальто
Илон Маск заставил разработчиков Grok установить на свои ПК софт для отслеживания «рабочей активности»
Криптомайнинг не умер: до 2032 ожидается среднегодовой рост на 7,8%
Разработчик заплатил $600 за сервис вайбкодинга, а тот проигнорировал инструкции и удалил все рабочие данные
Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процессора, 48 ядер GPU Xe3, но может не выйти
Гаджеты будут потреблять меньше энергии благодаря нанопленке из тройного сплава
Первый трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» — Раянг Гослинг отправляется в миссию по спасению Солнца
Разработчик Oblivion Remastered, одного из самых больших хитов 2025 года, увольняет 300 работников
Финал сериала «Очень странные дела» — первый трейлер показал звезду «Терминатора» с намеком на эпическую битву с Векной
Honda показала Super EV Concept — компактный городской электрокроссовер
Не кумовство, а «семейная традиция»: босс Ubisoft назначил своего сына руководить совместной компанией с Tencent
Война будущего: «Третья штурмовая» атаковала и захватила россиян исключительно с помощью роботов
Apple TV+ продлила Sci-Fi сериал «Киллербот» на второй сезон
Первый электромобиль Bentley: ретрофутуризм в концепте EXP 15
Guitar Hero на свалку? В Tony Hawk’s Pro нашли «издевательскую» пасхалку, о которой не знал и сам разработчик
С абонента мобильного оператора AT&T сняли $10 000 во время путешествия вне США
24 мировых рекорда: электрогиперкар Rimac Nevera R за €2,3 млн демонстрирует потенциал EV
ChatGPT повелся на «трюк с мертвой бабушкой» и выдал ключи активации Windows 7
ИИ-помощник Copilot теперь ищет файлы на Windows 10 и 11 — лучше и быстрее Windows Search
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить