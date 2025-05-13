Новости Игры 13.05.2025 в 17:46 comment views icon

Автор Kenshi: «Слишком много игр делают игрока успешным, это невероятно скучно»

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Автор Kenshi: «Слишком много игр делают игрока успешным, это невероятно скучно»

Главный дизайнер культовой хардкорной RPG Kenshi Крис Хант говорит, что игра должна испытать игрока. Многие современные игры кажутся ему слишком простыми.

По его словам, игроков слишком часто ставят в позицию всемогущего героя — и это просто неинтересно. Он считает, что игрокам нужен вызов — что-то, что заставляет их ошибаться, вставать и пробовать снова.

«Слишком много игр позволяют игроку добиться успеха. Вы говорите: «О, какая сила воображения», и просто бежите, косите врагов и добиваетесь успеха. И все, вот и вся игра. И это невероятно скучно для меня», — говорит Крис Хант.

Этот подход полностью противоречит философии Kenshi — открытого RPG-мира на выживание. В этой игре никто не ведет за ручку и не подбрасывает подарков (только охранник может подбросить наркотики, вымогать деньги и посадить за решетку). В игре можно случайно зайти в регион, где обитают агрессивные мутировавшие существа, каннибалы или скелеты, носящие на себе кожу людей. Весь мир Kenshi жесткий и относится к игроку свысока.

«Работа писателя — мучить своего главного героя. Это то, что вам скажут многие писатели. Так что я просто адаптировал это», — добавляет главный дизайнер.

Ему также не по душе шаблон с «избранным героем», который с детства обречен на славу. Он говорит, что столько игр предлагают стать «самым-самым» среди всех, что это «просто глупость».

«Я ненавижу быть «избранным». Насколько это похоже на что-то особенное — быть избранным? Истории должны быть похожи на что-то особенное, не так ли? Это могут быть фантазии о власти и т. Д., Но я знаю, что быть избранным — это просто глупость. Я также не хочу быть королем, дворянином или супергероем. Я хочу увидеть историю об обычном человеке, который борется за жизнь», — считает Хант.

Что же касается Kenshi 2, то Хант пока не раскрывает много подробностей. Известно, что события сиквела будут происходить в том же мире, но за 1000 лет до первой части. По его словам, карта будет примерно на 50% больше предыдущей (напомним, Kenshi уже имела огромный мир — 870 км²).

Сценаристка Натали Хант, которая работает над продолжением (и, как оказалось, является сестрой Криса), добавила, что в игре будет «много совершенно новых фракций». Они будут «абсолютно уникальными для мира Kenshi». Дата выхода Kenshi 2 пока неизвестна. Кстати, до 19 мая оригинальная Kenshi продается в Steam со скидкой 70% (₴113).

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Источник: PC Gamer

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