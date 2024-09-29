Авторы сериала «Властелин колец» рассказали о трюке для избегания темноты в ночных сценах

Ночные сцены — одна из проблем современного кино и телевидения: иногда в них ничего не видно. Авторы сериала «Властелин колец: Кольца власти» рассказали, как этого удалось избежать.

Режиссер Шарлотта Брэндстрём рассказывает о подготовке съемок эпической битвы за Эрегион. Сцены были выверены до малейших деталей.

«Мы работали с нашим невероятным дизайнером-постановщиком, о котором недостаточно упоминали, Кристианом Милстедом. У него были планы и проекты для этого, мы знали, как должен был выглядеть Eregion. Мы создали много миниатюр, чтобы мы могли фактически в моем офисе обсуждать, когда мы читаем сценарий, обсуждаем бой и перемещаем маленькие фигурки и смотрим, где они стоят. А затем понемногу он ожил, и Алекс следил за тем, чтобы съемочная площадка была в правильном направлении для солнца, насколько это было возможно».

Масштаб Эрегиона, как во время мирных сцен, так и его уничтожения, требовал ощущения пространства даже за пределами того, что было зафиксировано на экране. Съемочная группа проводила множество логистической работы и перемещений с оборудованием. Нужно было учесть много моментов, в том числе даже экологические — защита птиц, берегов реки и тому подобное.

«Для нас было важно создать интересные моменты из персонажей, потому что экшн не может быть интересным, если он не ориентирован на персонажей. Это предполагало разбиение его на маленькие кусочки. Потому что, когда вы читаете это на странице, это, конечно, может стать ошеломляющим. Вы читаете только одну строчку сценария, а на самом деле это десятки кадров и три дня съемок», — говорит Брэндстрем о кульминации битвы.

Однако все эти усилия будут напрасными, если аудитория не увидит ничего в темноте. Большая часть осады Эрегиона происходит ночью, когда войска Элронда пытаются продержаться до рассвета в ожидании прибытия поддержки от гномов.

«Все начинается с понимания точки обзора персонажей и того, где будет камера, а также направления, в котором они должны двигаться. Мы должны это сделать, чтобы дать зрителям знать, где они находятся относительно друг друга — это первая наша цель», — рассказывает о ночных съемках оператор Алекс Дизенхоф.

Но у команды «Властелин колец: перстни власти» был очень простой инструмент, чтобы сохранить все видимым. Во время штурма войска Адара подожгли большую часть Эрегиона:

«С точки зрения освещения мы имели преимущество в том, что [орки] бомбили город огненными пулями. Так что было много огня, много настоящего огня, но мы также могли использовать это как инструмент. Если мне нужно было немного больше света на актера, я всегда мог просто сказать отделу спецэффектов: «Эй, вы можете разжечь огонь там, в шести футах?». И они могли! У нас были действительно большие верхние фонари, которые создавали атмосферу лунного света. Но по большей части это было достигнуто светом костров, который позволил нам сохранить все темным, мрачным, жестким, но в конце концов чтобы можно было увидеть, что происходит», — продолжил Дизенхоф.

Шарлотта Брэндстрём иногда просила зажечь факелы только потому, что ей самой не было видно, что она делает. Так что темнота и освещение в кадре кажутся настоящими, и мы теперь знаем, почему орки использовали так много огня.

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Источник: Gizmodo