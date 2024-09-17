Сериал «Властелин колец»: кого нашли в глубинах Казад-дума, неожиданная версия

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Что за существо скрывается в Казад-думе? После пятого эпизода второго сезона «Властелин колец: Кольца власти» фанаты считают, что это не только Балрог Дальше — спойлеры.

В серии Диса видит что-то ужасное в пещерах. Сначала казалось довольно очевидным, что речь идет исключительно о балроге — демоническом бывшем слуге Моргота, которого встретило Братство перстня в романе «Властелин колец». Однако есть еще одна версия, которая заслуживает внимания.

Нова теория фанатов утверждает, что Диса видела Стража в воде (Watcher in the Water). Это похожее на кракена существо, которое скрывается под западными стенами Мории. Толкин никогда точно не объяснял его происхождение, хотя он подпадает под категорию «безымянных вещей», «странных существ, живущих в водоемах и сердцах гор».

«Дурин IV называет монстра «безымянным злом, древним и могущественным». В Легендариуме Толкина «безымянная вещь» на самом деле является категорией древних существ из глубин, обычно водных», — пишет пользователь Reddit.

В четвертом эпизоде Арондир называет большого червя «безымянным существом в глубинах земли», хотя этот конкретный вид никогда не упоминался в каноне. В свою очередь, балроги точно НЕ относятся к этой категории. Также фанаты ссылаются на водное окружение, которое совсем не подходит к появлению балрога.

«Балрог имеет больше смысла с учетом ссылки на более глубокую добычу полезных ископаемых. Сторож подходит к визуальным признакам двери и воды», — — заметил другой фанат.

Разумеется, ценители творчества Толкина ожидают именно Балрога в Казад-думе, это наиболее канонично и логично. Но зачем создатели сериала поместили в сцену водоем? Возможно, это станет известно уже в следующем эпизоде.

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Источник: GamesRadar

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