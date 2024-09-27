В сериале «Властелин колец» между Галадриэль и Элрондом произошло нечто странное и эмоциональное

В седьмом эпизоде сериала «Властелин колец: Кольца власти» между двумя из главных персонажей произошла очень противоречивая сцена. Джон Р. Р. Р. Толкин бы удивился.

В этой серии Галадриэль находится в плену у Адара. Когда Элронд приходит на переговоры, он подходит к заключенной Галадриэль, чтобы попрощаться. Эльф делает вид, что собирается оставить все как есть и позволить ей умереть. Странно, но Элронд наклоняется и целует Галадриэль — Толкин о подобном не упоминал. Дело в том, что в будущем Элронд должен жениться на дочери Галадриэль.

У Третья эпоха Элронд женится на Келебриан, дочери Галадриэль и Келеборна, которого можно увидеть в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». У Элронда и Келебриан рождаются сыновья Элладан и Эльрохир, а еще через 111 лет — дочь Арвен. Келебриан постигла печальная судьба, но это уже слишком большой спойлер к произведениям Толкина.

Впрочем, Элронд воспользовался поцелуем, чтобы передать Галадриэль булавку, которую она использует, чтобы сбежать. Похоже никаких скрытых романтических чувств здесь нет, но момент все равно удивляет. Актриса Морвед Кларк высказалась об этом:

«Он определенно смелее, чем она ожидала. Она немного шокирована».

Немного шокированы и поклонники, которые бурно комментируют сцену. Впрочем, когда зрители осознают, что на самом деле произошло, эмоции немного спадают. Да и сам поцелуй актеры сделали минимально страстным.

«Я был в ярости около двух минут, а потом понял, что случилось. И теперь у меня все хорошо», — пишет один из поклонников Толкина.

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«Я знаю, к чему они шли, но это все равно должен был бы быть поцелуй в голову».

«Горячо, но я не так сильно ненавижу это, как я думал. Элронд заранее просит у нее прощения, они не по-настоящему целуются в губы, Галадриэль после этого выглядит удивленной».

В сериале «Властелин колец» много моментов, которые не соответствуют книгам. С одной стороны отношения Элронда и Галадриэль не предусматривают такого момента, с другой какая-то подобная сцена напрашивается, чтобы эмоционально втянуть зрителей, и авторы сериала этим воспользовались.

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Источник: GamesRadar