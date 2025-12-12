Ayaneo представила свой первый смартфон Pocket Play, с выдвижным джойстиком

Производитель портативных игровых консолей Ayaneo официально заходит на рынок смартфонов. И свой дебют бренд делает довольно нестандартно. Компания готовит к запуску модель Pocket Play — телефон с выдвижным геймпадом. Это решение сразу вызывает воспоминания о легендарном Xperia Play 2011 года, хотя новинка выглядит значительно современнее и получила другой подход к мобильному геймингу.

Ayaneo пока не раскрывает характеристики или цену будущего устройства, но уже показала его дизайн. Pocket Play сочетает форм-фактор современного телефона и полноценный физический контроллер. В выдвижном модуле размещены D-pad, кнопки ABXY, кнопки Start/Select и две сенсорные панели, которые выполняют роль джойстиков. На торцах установлены L1, L2, R1 и R2. Сам смартфон получил двойную главную камеру, стерео динамики и порт USB-C. Pocket Play появится в двух цветах: черном и белом. Устройство работает на Android. На Kickstarter его уже обозначили как «скоро будет».

Хотя по стилистике Ayaneo Pocket Play напоминает Xperia Play, но не повторяет его. Корпус имеет плоские грани, а дисплей заметно выше, чем классическая панель 16:9, которая использовалась у Sony. Из-за этого геймпад кажется более узким, а сама конструкция — более вытянутой.

Экран с соотношением сторон больше 16:9 может создавать трудности в играх, которые имеют фиксированный формат, особенно в ретро-проектах — именно с ними чаще всего работает Ayaneo. Такие игры займут лишь центральную часть дисплея, а края останутся пустыми. Но несмотря на это, сам факт появления смартфона со слайдером в 2025 году выглядит свежо — почти как возвращение эпохи смелых экспериментов в дизайне гаджетов.

Источник: gsmarena, pcgamer, 9to5google