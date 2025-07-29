Новости Устройства 29.07.2025 comment views icon

Анонсирована консоль AYANEO Next 2 с AMD Ryzen AI MAX+ 395 — «прорыв во времени работы от батареи»

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Олексій Єрін

Автор новостей

Анонсирована консоль AYANEO Next 2 с AMD Ryzen AI MAX+ 395 — «прорыв во времени работы от батареи»

Процессоры AMD Strix Halo продолжают покорять мир компактных мобильных устройств. Новая игровая консоль AYANEO Next 2 также построена на базе флагманского чипа.

Производитель игровых консолей AYANEO анонсировал устройство следующего поколения собственной линейки — Next 2. Консоль станет первым продуктом компании, который будет использовать процессор AMD Strix Halo. Параллельно с планами на 2025-2026 годы прототип устройства представил Артур Чжан, основатель AYANEO. В видео на официальном YouTube-канале компании он заявил:

«NEXT 2 — это настоящий флагман следующего поколения. Он обеспечит прорыв по времени работы от батареи и эффективности теплового дизайна».

Также Артур сообщил, что экран консоли имеет диагональ примерно 8 дюймов, а в топовой комплектации она предложит производительность 16-ядерного процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 со встроенной графикой Radeon 8060S. По сравнению с AYANEO NEXT первого поколения, на базе Ryzen 7 5825U, новая консоль будет иметь вдвое больше процессорных ядер и в пять раз больше основных вычислительных блоков встроенной графики.

Охлаждение этого «монстра» обеспечивают сразу два вентилятора. А высокую автономность, по словам Артура, будет гарантировать аккумулятор повышенной емкости. Хотя габариты устройства пока неизвестны, на видео прототип консоли выглядит довольно массивно.

Анонсована консоль AYANEO Next 2 з AMD Ryzen AI MAX+ 395 — «прорив у часі роботи від батареї»
Прототип консоли AYANEO Next 2 / YouTube

Похоже, именно такую цену придется заплатить за высокопроизводительный чип, эффективную систему охлаждения и емкий аккумулятор. Также среди объявленных характеристик заявлено о поддержке двух NVMe-накопителей формата M.2 2280. Другие ТТХ Артур, к сожалению, не раскрыл. Стоимость устройства также осталась неизвестной.

Источник: Videocardz, YouTube

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