Анонсирована консоль AYANEO Next 2 с AMD Ryzen AI MAX+ 395 — «прорыв во времени работы от батареи»

Процессоры AMD Strix Halo продолжают покорять мир компактных мобильных устройств. Новая игровая консоль AYANEO Next 2 также построена на базе флагманского чипа.

Производитель игровых консолей AYANEO анонсировал устройство следующего поколения собственной линейки — Next 2. Консоль станет первым продуктом компании, который будет использовать процессор AMD Strix Halo. Параллельно с планами на 2025-2026 годы прототип устройства представил Артур Чжан, основатель AYANEO. В видео на официальном YouTube-канале компании он заявил:

«NEXT 2 — это настоящий флагман следующего поколения. Он обеспечит прорыв по времени работы от батареи и эффективности теплового дизайна».

Также Артур сообщил, что экран консоли имеет диагональ примерно 8 дюймов, а в топовой комплектации она предложит производительность 16-ядерного процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 со встроенной графикой Radeon 8060S. По сравнению с AYANEO NEXT первого поколения, на базе Ryzen 7 5825U, новая консоль будет иметь вдвое больше процессорных ядер и в пять раз больше основных вычислительных блоков встроенной графики.

Охлаждение этого «монстра» обеспечивают сразу два вентилятора. А высокую автономность, по словам Артура, будет гарантировать аккумулятор повышенной емкости. Хотя габариты устройства пока неизвестны, на видео прототип консоли выглядит довольно массивно.

Похоже, именно такую цену придется заплатить за высокопроизводительный чип, эффективную систему охлаждения и емкий аккумулятор. Также среди объявленных характеристик заявлено о поддержке двух NVMe-накопителей формата M.2 2280. Другие ТТХ Артур, к сожалению, не раскрыл. Стоимость устройства также осталась неизвестной.

Источник: Videocardz, YouTube