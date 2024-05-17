Google добавил «пасхалки» Minecraft в Поиск к 15-летию игры — Стив будет крушить все вокруг

Minecraft, одна из самых продаваемых игр всех времен, празднует свой 15-летний юбилей. Отсчет стартует именно с 17 мая 2009 года, поскольку тогда вышла «Cave Game» — первая итерация того, что вскоре стало Minecraft.

К празднованию Google добавил в поисковик несколько «пасхалок» по ключевым словам. В частности, если вы введете название «Minecraft» (как с компьютера, так и в мобильной веб-версии или приложении Google), то внизу страницы высветится блок травы из игры, который после нажатия откроет игровой режим — пользователю предложат сыграть за культового персонажа Стива, который будет разбивать элементы на экране, чтобы раскрыть часть мира Minecraft.

Прокрутив страницу поиска дальше вниз, можно открыть дополнительные фрагменты Minecraft, включая пещеры. Если «копнете» глубже, можете найти руду, тротил и т.д., а счетчик в левой части экрана подсчитает сколько блоков вы уничтожили.

Работает игра и по другим поисковым запросам — например «Minecraft Bedrock Edition», «Minecraft Dungeons», а также по другим названиям версий игры, или если ввести имя Стива.

Minecraft — одна из самых продаваемых игр всех времен, которая разошлась тиражом в 300 млн копий. Сейчас идет разработка киноадаптации Minecraft — с Джеком Блэком в роли Стива, а также Джейсоном Момоа, Даниэль Брукс («Оранжевый — хит сезона»), Себастьяном Юджином Хансеном («Судить по совести») и Эммой Майерс («Уэнсдей») среди актерского состава.

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Детали сюжета неизвестны, но он определенно будет касаться темы игры — предыдущее описание звучало так: «Девочка-подросток и необычная группа искателей приключений должны спасти мир от Эндер-дракона». Дату выхода фильма Minecraft пока назначили на 4 апреля 2025 года.