Новости Игры 17.05.2024 в 12:06 comment views icon

Google добавил «пасхалки» Minecraft в Поиск к 15-летию игры — Стив будет крушить все вокруг

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Google добавил «пасхалки» Minecraft в Поиск к 15-летию игры — Стив будет крушить все вокруг

Minecraft, одна из самых продаваемых игр всех времен, празднует свой 15-летний юбилей. Отсчет стартует именно с 17 мая 2009 года, поскольку тогда вышла «Cave Game» — первая итерация того, что вскоре стало Minecraft.

К празднованию Google добавил в поисковик несколько «пасхалок» по ключевым словам. В частности, если вы введете название «Minecraft» (как с компьютера, так и в мобильной веб-версии или приложении Google), то внизу страницы высветится блок травы из игры, который после нажатия откроет игровой режим — пользователю предложат сыграть за культового персонажа Стива, который будет разбивать элементы на экране, чтобы раскрыть часть мира Minecraft.

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Прокрутив страницу поиска дальше вниз, можно открыть дополнительные фрагменты Minecraft, включая пещеры. Если «копнете» глубже, можете найти руду, тротил и т.д., а счетчик в левой части экрана подсчитает сколько блоков вы уничтожили.

Работает игра и по другим поисковым запросам — например «Minecraft Bedrock Edition», «Minecraft Dungeons», а также по другим названиям версий игры, или если ввести имя Стива.

Minecraft — одна из самых продаваемых игр всех времен, которая разошлась тиражом в 300 млн копий. Сейчас идет разработка киноадаптации Minecraft — с Джеком Блэком в роли Стива, а также Джейсоном Момоа, Даниэль Брукс («Оранжевый — хит сезона»), Себастьяном Юджином Хансеном («Судить по совести») и Эммой Майерс («Уэнсдей») среди актерского состава.

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Детали сюжета неизвестны, но он определенно будет касаться темы игры — предыдущее описание звучало так: «Девочка-подросток и необычная группа искателей приключений должны спасти мир от Эндер-дракона». Дату выхода фильма Minecraft пока назначили на 4 апреля 2025 года.


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