Новости Софт 21.02.2024 в 08:30 comment views icon

Баг Copilot в Edge: в ответ на вопрос «Что ты имеешь в виду» на английском чатбот рассказывал о горе Эверест

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Баг Copilot в Edge: в ответ на вопрос «Что ты имеешь в виду» на английском чатбот рассказывал о горе Эверест

Пользователи Reddit заметили странный сбой в чате Bing, который можно вызвать с помощью фразы «Что ты имеешь в виду» («What do you mean» на английском). В ответ на эту фразу Copilot рассказывает о горе Эверест.

Microsoft Bing Copilot

«Извините, если мой предыдущий ответ был непонятным. Позвольте уточнить:
Когда я упомянул, что гора Эверест имеет высоту примерно 29 031,7 футов, я имел в виду, что ее высота над уровнем моря достигает такой исключительной высоты. Это самая высокая гора на нашей планете! Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужны дополнительные разъяснения, не стесняйтесь спрашивать!]

По состоянию на вечер вторника 20 февраля баг работал: чат выдавал этот ответ английского любому пользователю в ответ на фразу «What do you mean» независимо от контекста разговора.

Ошибка ограничена только чатом, инициированным в Microsoft Edge, поскольку Copilot в Windows 11 вел себя адекватно и отвечал на вопросы в зависимости от контекста разговора.

Некоторые пользователи считают, что странный ответ — является частью внутренней подсказки бота, вроде шаблона вопроса и ответа.

Похоже, что на утро 21 февраля ошибку уже убрали: бот отвечает в контексте предыдущего разговора.

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Источник: Windows Report

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