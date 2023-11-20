«Баллада о змеях и певчих птицах» дебютировал с $98 млн, а «Марвелы» продолжают «бить рекорды» — с падением на 79% во вторые выходные

За 10 дней проката глобальные кассовые сборы новой ленты Marvel, которая обошлась в $250 млн, едва дотянули до $161 млн.

«Марвелы» дебютировал с $46 млн в США, и хотя фильм уже стал худшей премьерой в истории киновселенной Marvel — он подтвердил свой провал в следующий уик-энд с заработком в $10 млн во внутреннем прокате (падение на 79% — ранее самым большим падением«отметился» «Человек-муравей и Оса: Квантомания» с 69,9%).

Для контекста: сразу 10 фильмов Marvel лишь одним премьерным уик-эндом превосходят общие показатели «Марвелов» — «Мстители: Финал» заработал $160 млн в США за дебютный день в прокате, и даже «Капитан Марвел» отметился $160 млн. С такой тенденцией у фильма режиссера Ниа ДаКосты есть все шансы завершить прокат, как фильм с самыми низкими кассовыми сборами в истории киновселенной Marvel — франшизы, которая остается самой кассовой в мире с почти $30 млрд глобального заработка.

Фильмы MCU с самым низкими кассовыми сборами в мире:

«Марвелы» — $161 млн

«Невероятный Халк» — $265 млн

«Первый мститель» — $370 млн

«Черная вдова» — $379 млн

«Вечные‎» — $401 млн

Самым кассовым фильмом во франшизе остается «Мстители: Финал», который в 2019 году заработал $2,78 миллиарда по всему миру.

Производство Марвелов обошлось в более чем $250 миллионов, и нужно заработать $700 миллионов во всем мире, чтобы выйти на безубыточность — но, учитывая текущую продуктивность фильма и неоднозначные отзывы, это кажется невозможным (сейчас на Rotten Tomatoes ленту оценивают в 62%).

У «Марвелов» также есть все шансы стать первым фильмом MCU, не достигшим $100 млн сборов на внутреннем рынке.

Тем временем приквел «Голодных игр» — «Баллада о змеях и певчих птицах» — лидировал в национальном прокате и в конце концов заработал $44 млн в США и $98 млн в мире. Несмотря на то, что фильм стартовал с более низкими показателями, чем предыдущие части франшизы (каждая собрала минимум $100 млн в премьерные выходные) — аналитики считают, что у фильма хорошие позиции в кинотеатрах.

Производство «Баллады о змеях и певчих птицах» обошлось в $100 миллионов, что больше, чем первые «Голодные игры», но значительно меньше трех продолжений (причем работа 2015 года обошлась в $160 миллионов).

Главные роли в фильме, снятом по роману Сюзанны Коллинз, сыграли Том Блайт, Рэйчел Зеглер и Питер Динклейдж. В центре сюжета — молодой Кориолан Сноу, будущий тиран антиутопического Панема, который станет наставником Люси Грей Бэйрд из Округа 12, в 10-х ежегодных Голодных играх. Отзывы неоднозначны: на Rotten Tomatoes ленту оценивают так же как и «Марвел» — в 62%.

«Пять ночей у Фредди» тем временем за четыре выходных проката заработал $132 миллиона в Северной Америке и $271 миллион во всем мире, а фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» получил $63,5 миллиона в Северной Америке и $145,7 миллиона всем мире.