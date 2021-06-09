Battlefield 2042: трейлер, сроки выхода и старт предзаказов

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В рамках своего стрима компания Electronic Arts провела трансляцию первого трейлера новой игры Battlefield 2042. Показу ролика предшествовал обратный отсчёт. Периодически он прерывался цифровыми помехами, обрывками переговоров и новостных репортажей. В них говорилось о «масштабном кризисе» и стихийных бедствиях по всему миру, включая «первый в истории ураган шестой категории».

Одно из стихийных бедствий в виде огромного торнадо продемонстрировано в трейлере. Также трейлер изобилует сценами сражений в различных локациях и с применением различной военной техники, включая танки, самолёты, вертолёты и даже боевых четвероногих роботов.

Сама игра Battlefield 2042 представляет собой шутер от первого лица с масштабными сражениями. Поля сражений разбросаны по всему миру и даже в разных климатических зонах и с динамической погодой, включающей те самые стихийные бедствия. В боевых действиях смогут принимать участие до 128 бойцов. Игроков ждут грандиозные режимы сетевой игры — от обновлённых «Захвата» и «Прорыва» до совершенно нового режима «Опасная зона».

Согласно имеющейся информации, в игре нет одиночной кампании. Игрокам будет доступен только многопользовательский режим с «нарративными элементами», который и передаст сюжет.

Игра Battlefield 2042 выйдет 22 октября на платформах ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Игра уже доступна для предварительного заказа в соответствующих магазинах. Доступно три варианта изданий. Их цены в Steam изменяются от 1499 грн до 2999 грн. Цены для Xbox варьируются от $70 до $120.