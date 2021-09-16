Battlefield 2042 задержится на месяц — теперь релиз шутера запланирован на 19 ноября

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Battlefield 2042 — один из самых ожидаемых осенних игровых релизов — отложили на месяц. О переносе разработчики объявили в официальном твиттер-аккаунте игры.

Изначально выход Battlefield 2042 планировался на 22 октября. Теперь дату релиза сдвинули на 19 ноября. В текущих условиях пандемии разработчикам нужно больше времени, чтобы достичь желаемого качества.

«Создание нового поколения Battlefield во время глобальной пандемии создало непредвиденные проблемы для наших команд разработчиков. Учитывая масштаб и размах игры, мы надеялись, что наши команды вернутся в наши студии вместе по мере приближения к запуску. Но с текущей ситуацией, не позволяющей сделать это безопасно, и всей большими объемами работы, с которой командам приходится справляться из дома, мы считаем необходимым уделить дополнительное время тому, чтобы воплотить в жизнь все, что мы задумали в Battlefield 2042, ради наших игроков». Оскар Габриэльсон, генеральный менеджер студии DICE

Battlefield 2042 — далеко не первая (и, вероятно, не последняя) игра, которая задерживается из-за сложностей, обусловленных продолжающейся пандемией. Ранее Electronic Arts и DICE планировала широкий открытый бета-тест на сентябрь. Разработчики обещают поделиться обновлением о бета-тесте в этом месяце, но очевидно, что он пройдет позже.

Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.