Battlefield во Вьетнаме? Анонсирован шутер Hell Let Loose: Vietnam с авиацией и кораблями

Доброе утро, Вьетнам! Шутер Hell Let Loose получит полноценное продолжение, которое перенесет серию во Вьетнам. Игроки окажутся среди джунглей, рек и туннелей войны 1965-1973 годов.

В Hell Let Loose: Vietnam появятся новые карты, оружие и техника той эпохи. Главная новинка — вертолеты, которых раньше в серии не было. Они будут доставлять бойцов в зоны высадки, подвозить припасы, проводить разведку и обеспечивать поддержку с воздуха. Дополнительно будут патрульные катера, а также возможность воевать и строить туннели, играя за солдат Северного Вьетнама.

Игра, как и оригинал, делает ставку не на аркадную динамику, а на хардкорный милсимЖанр игр, имитирующий реалистичные военные операции с акцентом на тактику, командное взаимодействие и симуляцию боевых условий. Танки здесь медленные и тяжелые, солдаты погибают от одного выстрела в грудь, а победа зависит от четкого командования и слаженной работы взводов. Так что игрокам лучше координировать друг друга. Так что, хотя здесь есть режимы захвата, которые вернутся в Battlefield 6, но по ощущениям Hell Let Loose значительно ближе к Squad или Arma.

Разработкой занимается студия Expression Games, которую привлекла Team17 после того, как права на серию перешли от Black Matter в 2022 году. Оригинал с тех пор успел получить четыре года патчей и существенные улучшения. Тем временем Black Matter сменила название на Good Fun Corporation и работает над новым проектом.

Hell Let Loose: Vietnam выйдет в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Игра уже имеет страницу в Steam. В отличие от первой части, на этот раз не планируется ранний доступ.

Источник: PC Gamer

