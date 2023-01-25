Базовый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M2 получил более медленный SSD, чем предшественник

По данным 9to5Mac, базовая версия 14-дюймового ноутбука MacBook Pro с чипом M2 имеет более медленный SSD, чем предшественник. В тесте BlackMagic твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ в новейшей модели Apple показал скорость чтения около 2970 МБ/с и скорость записи около 3150 МБ/с. Для сравнения, предыдущая модель MacBook Pro на базе чипа M1 демонстрировала результат 4900 МБ/с при чтении и 3950 МБ/с при записи для накопителя такой же ёмкости. Таким образом, базовая модель 2023 года обеспечивает примерно на 39% меньшую скорость чтения и на 20% меньшую скорость записи чем модель, выпущенная в 2021 году.

Причина такой ситуации, скорее всего, заключается в используемых чипах памяти NAND. По данным 9to5Mac, MacBook Pro предыдущего поколения с накопителем ёмкостью 512 ГБ содержал 4 чипа памяти, а в версии с процессором M2 установлено только 2 чипа памяти. Ёмкость накопителя осталась прежней, но производительность снизилась, так как ухудшилось распараллеливание операций чтения и записи.

Использование меньшего количества чипов памяти NAND в ноутбуках нового поколения не является новшеством для Apple. Новые модели MacBook Air с чипом M2 и накопителем ёмкостью 256 ГБ и 13-дюймовый MacBook Pro имели более медленную память, чем версии с процессором M1. У тех версий, где используется только один чип памяти, ситуация ещё хуже. Но это ноутбуки относительно начального уровня. В случае 14-дюймового MacBook Pro речь идёт о компьютере стоимостью $2000, предназначенном для творческих профессионалов и разработчиков. Это не тот сегмент, где можно ожидать оптимизаций, в жертву которым приносится производительность.

В то же время модели MacBook Pro с более ёмким хранилищем не страдают от падения производительности накопителя. Результаты тестов свидетельствуют, что 14-дюймовые MacBook Pro (M2 Pro + 2 ТБ и M2 Max + 1 ТБ) обеспечивают такую же или более высокую производительность дисковой подсистемы, что и модели предыдущего поколения. Так, версия с чипом M2 Pro и SSD ёмкостью 2 ТБ обеспечивает скорость чтения 5293 МБ/с и скорость записи 6168 МБ/с, существенно опережая модель с накопителем ёмкостью 512 ГБ.

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Отмечается, что несмотря на снижение производительности накопителя в базовой версии MacBook Pro с SSD ёмкостью 512 ГБ, ему по-прежнему достаточно пропускной способности для воспроизведения видеоматериалов 12K ProRes 422 HQ со скоростью 60 кадров в секунду.

Источник: The Verge