Белая и без оптического привода: фото новой консоли Xbox X

Сайту eXputer удалось получить фото новой модификации игровой консоли Microsoft Xbox. Источник сообщает, что речь идет о белой консоли Xbox Series X, которая имеет только цифровой формат, подобный Xbox Series S. По слухам, консоль появится в продаже этим летом.

Фотографии не слишком качественные, но они в полной мере передают общий дизайн. На передней панели заметно отсутствие оптического привода, разъемы на задней остаются почти такими же.

По неофициальным данным в белой Xbox Series X обновлено несколько компонентов, в частности, радиатор, но нет никаких серьезных улучшений. Ожидается, что цена консоли будет ниже по сравнению с имеющейся Xbox X.

Ранее стало известно о наличии в базе корейского регулятора девкита к новой модификации Xbox, а позже появилась информация о подготовке портативной версии консоли. Впрочем, все это может не помочь — по новым данным, разработчики теряют интерес к игровой консоли Microsoft.

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