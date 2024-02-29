Новости WTF 29.02.2024 в 10:10 comment views icon

Белый дом США призвал разработчиков избегать C и C++, использовать «безопасные для памяти» языки программирования

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Юрій Орос

Автор новостей

Белый дом США призвал разработчиков избегать C и C++, использовать «безопасные для памяти» языки программирования

Правительство США рекомендует отказались от инструментов программирования на C или C++. В новом отчете Офис национального кибердиректора Белого дома (ONCD) призвал разработчиков использовать «безопасные для памяти языки программирования». Совет является шагом к «защите строительных блоков киберпространства».

Безопасность памяти — это защита от багов и уязвимостей, связанных с доступом к памяти. Переполнение буфера и зависание являются примерами этого. Java считается безопасным для памяти языком благодаря проверке на обнаружение ошибок во время выполнения. Однако C и C++ позволяют произвольную арифметику с указателями с прямыми адресами памяти без проверки границ.

В 2019 году инженеры по безопасности Microsoft сообщили, что около 70% уязвимостей были вызваны проблемами безопасности памяти. В 2020 году компания Google сообщила о такой же цифре, но уже для багов, найденных в браузере Chromium, передаёт Tom’s Hardware.

Рекомендуемые языки программирования, которые АНБ считает безопасными для памяти

  • Rust
  • Go
  • C#
  • Java
  • Swift
  • JavaScript
  • Ruby

В отчете также содержится призыв к лучшему измерению безопасности программного обеспечения. ONCD считает, что лучшие показатели позволяют поставщикам технологий лучше планировать, предвидеть и уменьшать уязвимости до того, как они станут проблемой.

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